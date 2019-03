Iberojet Palma - Chocolates Trapa Palencia

Después de cosechar la primera derrota desde la llegada de Carles Marco, la cual nos rompe la grandísima racha de 5 victorias seguidas aunque luchamos hasta donde pudimos contra el líder, la liga no para y entre semana visitamos a Iberojet Palma, el cual ha confeccionado una plantilla de garantías para estar arriba una campaña más. En las últimas temporadas ha tenido más sombras que luces y sin ir más lejos la pasada 17/18 quedando 13º con problemas incluso para salvarse. Iberojet Palma cumple su 5º temporada en Leb Oro y después de no clasificarse para playoff en la 15/16 y lo mencionado de la 17/18, en la presente sigue la mala dinámica e irregularidad (capaces de lo mejor y de lo peor). Lo cierto es que a día de hoy, el proyecto no acaba de funcionarcomo se esperaba (bien es cierto que en la isla balear, hablan de proyecto largo a 3 años para esperar resultados, pero con esta plantilla tan top es complicado no pedir resultados desde la presente).

Palma es un equipo situado 9º en la tabla con 14 victorias y 12 derrotas (14-12). De sus 14 victorias, 9 han sido como local y 5 como visitante. Llegan en buena dinámica pues han vencido 3 partidos de los últimos 5 encuentros disputados. Si bien su irregularidad es la tónica de la campaña. Como locales, son muy fiables llevando un 9/13 y habiendo vencido entre otros equipos, a Betis o Bilbao de manera además contundente y recientemente.

Vienen de PERDER en Cáceres (80-75) en un partido donde sobresalió Fran Guerra con 23 de valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue derrota por (87-95) en un partido con prórroga incluida, destacando Vasturia con 27 de valoración.

Entrenados por Félix Alonso quien dio relevo en el banquillo a finales del año pasado a Xavier Sastre. El leonés cuenta con mucha experiencia en banquillos y en ligas europeas como Portugal y Suecia. Sastre decidió dejar paso y apartarse de un proyecto, el balear donde combinaba la función de entrenador y director deportivo. Han renovado 2 jugadores. Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,5 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Iberojet Palma:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 30): Alex Hernández de 29 años y 1,89 altura. Grandísimo fichaje el murciano quien vuelve a la LEB Oro 10 años después (09/10 en Cornellá), cumpliendo 2º temporada en la liga. Experiencia en ACB durante 6 campañas, proviene de Polonia (Stelmet) donde promedió (5,6 pts / 2,4 asist). Se trata de un base con gran IQ, muy buen pasador, director y con visión de juego a lo que suma su gran lectura en el P&R, su capacidad para penetrar y su fiabilidad desde el 4,60. Lo cierto es que aunque está yendo de menos a más en la temporada, no está demostrando tanto para lo que se le presupone y lleva una temporada demasiado irregular, pero la calidad esta ahí y ojo si Palma se mete en PO a su rendimiento. Medias: En 26 min; 7,8 puntos con 3,5 asistencias con 44% TC; 36% triples y 78% TL

Escolta/Base: (Dorsal 5): Carles Bivià de 33 años y 1,89 altura. Sigue de la temporada pasada. Cumple su 7º temporada en la liga. Mallorca, siempre ha sido su casa. De hecho todas las temporadas que ha jugado en la liga, las ha disputado con algún equipo balear. Base reconvertido hace unas campañas al “2” y quien tras jugar como play-maker en la 17/18, vuelve a ejercer de escolta. Puede jugar en ambas posiciones. Mucha clase, enorme tiro exterior, buen asistente y ayuda en el rebote. 87 partidos experiencia en ACB. Una de las grandes estrellas del equipo mallorquín y especialista en el tiro de 3. Es un clutch player total cuando el partido está igualado y hay que jugarse el tiro. Medias: En 25 min; 10 puntos con 3 rebotes con 1,9 asistencias con 40% TC; 34% triples y 86% TL

Alero/Escolta: (Dorsal 14): Marcus Gilbert de 26 años y 1,98 altura. Buenísimo refuerzo este “3” USA fichado procedente de Portugal (Porto) donde promedió (12,9 pts /4,1 reb). Debuta en la liga. Experiencia en Italia y en NCAA. Es un alero alto tirador, un jugador muy completo que hace de todo y todo bien. Capaz de anotar desde la media y larga distancia, tiene gran 1vs1, es polivalente pudiendo jugar incluso al “2” y ganar por físico a su par, sin lugar a dudas marca diferencias y es uno de los mejores refuerzos extranjeros de toda la liga esta season. Uno de los jugadores más en forma del equipo y ahora mismo de los mejores jugadores en su puesto de la categoría. Medias: En 26 min; 11 puntos con 3,1 rebotes con 44% TC con 37% triples y 70% TL

Ala – Pívot: (Dorsal 99): Fede Uclés de 25 años y 2,04 altura. Jugador fichado procedente de Araberri donde experimentó un gran avance de calidad en su juego. Cumple su 6º temporada en la liga. Es un jugador versátil que destaca sobre todo por la intensidad defensiva, va bien al tapón y buen reboteador. Mucho trabajo aporta. Y tiene amenaza desde el triple aunque de momento con bajos %. Una de las referencias en el juego interior de Palma y sigue con su progresión. Además, sigue mejorando desde la pasada campaña brutalmente su % desde el TL. Temporada muy estable. Medias: En 21 minutos; 8,2 puntos con 4,3 rebotes con 43% TC con 23% triples y 79% TL

Pívot: (Dorsal 0): Fran Guerra de 26 años y 2,12 altura. Otro grandísimo refuerzo procedente de Melilla donde siguió demostrando que es uno de los centers más dominantes de la competición. Ha sido fichado por Iberostar en ACB y cedido esta campaña a Palma. Jugador de la cantera de Estudiantes e internacional en categorías inferiores de la selección española. 4º temporada en la liga. Experiencia ACB con Estudiantes. Aporta centímetros, intimidación y poderío en la zona. Muy buen juego cerca del aro siendo muy fiable, buen reboteador, y a pesar de la altura es bastante rápido en sus acciones. Aceptable tiro a media distancia y ha mejorado en %TL aunque sigue siendo su debe. Incluso se atreve a tirar triples. Su punto débil, que a veces su mala cabeza le suele jugar malas pasadas aunque ha ido madurando y sigue en ello. El gran referente interior del equipo y sin lugar a dudas la GRAN ESTRELLA GLOBAL del conjunto balear. Medias: En 27 minutos; 13,3 puntos con 7 rebotes con 34% triples con 58% TC y 65% TL (4º valoración) (5º f.recibidas)

Banquillo

Base: (Dorsal 23): Erik Quintela de 27 años y 1,85 altura. El base lucense ha sido fichado procedente de Clavijo. 3º temporada en la liga. Se trata de un play-maker con perfil no muy anotador a priori, siendo mejor director (aunque ojo a su mejora desde 6,75 porque cada vez anota más). Sigue mejorando, creciendo y madurando en la liga. Muy trabajador y al servicio del grupo con grandes dotes para el robo. Función como base suplente de Hernández y está jugando cada partido menos minutos por la mejora del murciano. Pero base suplente de garantías, es. Medias: En 15 minutos; 6 puntos con 2,5 rebotes y 1,5 asistencias. 51% TC con 40% triples (14/35) y 89% TL

Escolta: (Dorsal 8): Kristaps Gluditis de 23 años y 1,91 altura. Talentoso escolta letón procedente del filial vasco de Baskonia en LEB Plata la anterior campaña promediando (15,4 pts / 14,1 val). Debuta en la liga. Comenzó en Prat la 18/19, pero Palma lo fichó a mediados de Enero y hasta final de temporada. Excelso tirador desde cualquier parte del perímetro y 6,75, gran 1vs1 e intensidad en penetración. Su debe, la defensa. Se está adecuando a ser uno más en Palma pues el rol es diferente a Prat, donde era la gran estrella. Uno de los jugadores de la LEB Oro que más T3 anota y lanza. Medias: En 18 min; 7,3 puntos con 1,4 rebotes con 47% TC con 43% triples (20/46) y 33% TL (1/3)

* FUE BAJA EN ÚLTIMO PARTIDO VS CÁCERES Escolta: (Dorsal 7): Mikel Motos de 26 años y 1,93 altura. Fichado procedente de Huesca donde estuvo los últimos 2 años. 3º temporada en la liga. Tras debutar con apenas 18 años en la máxima categoría del basket español y tener experiencia ACB con Guipúzcoa, lo cierto es que no ha tenido mucha participación y también las lesiones le han mermado su juego. Depende mucho de su físico para rendir a nivel. Jugador intenso, rápido y enorme defensor, siendo además un gran penetrador. Las lesiones parece que no le acaban de respetar 100% y en Palma tiene función clara de defensor y “secar” al “2” rival. Su debe, su bajo % (16%) desde el 6,75 donde nunca fue su fuerte. Medias: En 18 min; 4,5 puntos con 3 rebotes con 32% TC con 16% triples (7/42) y 59% TL

* SIGUE RECUPERÁNDOSE DE SU LESIÓN Y SE HA PERDIOD LOS ÚLTIMOS 5 PARTIDOS Alero: (Dorsal 13): Joan Tomàs de 26 años y 2,02 altura. Sigue de la temporada anterior. 7º temporada en la liga. Estuvo en Palencia la 15/16 y 16/17. Jugador defensivo y de equipo. Buen reboteador. Aporta mucho trabajo en ambas zonas siendo muy implicado. A ello ha sumado, una gran mejora de su lanzamiento de larga distancia, lo cual siempre fue su debe. Es el que da equilibrio a este equipo y vital en el vestuario más allá de estadísticas. Medias: En 16 min; 5,4 puntos con 2,3 rebotes con 34% triples con 38% TC y 87% TL

Ala – Pívot: (Dorsal 35): Raven Barber de 27 años y 2,04 altura. Tremendo fichaje procedente de Benfica en Portugal donde estuvo las últimas 2 campañas, promediando en la última (10,5 pts / 4,7 reb). Se trata de un “4” con muchísimo músculo y tremenda potencia, gran finalizador en el P&R, corre bien en contraataque, capaz de jugar de cara o espaldas al aro posteando y además con tiro exterior para abrir el campo. Muy completo. En su debe, cierta irregularidad en momentos concretos. Gran mejora en TL desde el inicio de la season. Debuta en la liga. Junto con Gilbert, otro jugador que marca diferencias tras su llegada a la LEB Oro y referencia en puesto de “4”. Medias: En 23 min; 10,8 puntos con 4,7 rebotes con 31% triples con 55% TC y 72% TL

* SE PERDIÓ EL ÚLTIMO PARTIDO POR UNA GASTROENTERITIS Ala – Pívot: (Dorsal 24): Boris Barac de 27 años y 2,05 altura. Interesante fichaje el de este interior croata internacional absoluto por su país, quien ha aterrizado justo al cierre de mercado de finales de Febreroprocedente de Porto en Portugal donde promedió (10,2 pts / 5,2 reb). Experiencia en la primera liga de su país. Se trata de un “4” abierto con buena mano desde fuera, pero que también sabe jugar por dentro, posteando en poste bajo y buena capacidad de pase desde el poste alto. Ayuda en el rebote y buen físico. Debuta en la liga. Veremos lo que puede ayudar a los baleares de aquí hasta final de temporada, de momento sólo ha podido disputar 2 partidos. Medias: En 14 min; 4,5 puntos con 2 rebotes con 60% TC (3/5) y 100% TL (2/2)

Palma (medias): ptos anotados; 77,2 pts. (4º)

ptos recibidos; 73,8 pts. (7º)

2 pts (54%) (3º)

3 pts (33%) (10º)

T. Libres (73%) (9º)

reb totales (32,6) (13º) PALMA ES 3º % T2 Y 3º QUE MENOS BALONES PIERDE

reb def. (23,5) (12º)

reb ofens. (9,2) (15º)

asist. (13,8) (12º)

B. robados (6,6) (14º)

B. perdidos (11,8) (16º)

Faltas Cometidas (18,2) (10º)

Faltas Recibidas (18,7) (5º)

Palencia (medias): ptos anotados; 82,1 pts. (1º)

ptos recibidos; 80,3 pts. (16º)

2 pts (51%) (5º)

3 pts (36%) (4º)

T. Libres (72%) (12º) PALENCIA ES EL MEJOR ATAQUE, 3º PEOR DEFENSA,

reb totales (34,3) (7º) 2º EN ASISTENCIAS, 3º QUE MENOS F.COMETE

reb def. (24,8) (6º) Y 2º F.RECIBIDAS

reb ofens. (9,5) (10º)

asist. (16,5) (2º)

B. robados (7,8) (6º)

B. perdidos (12,6) (11º)

Faltas Cometidas (17,1) (16º)

Faltas Recibidas (20,6) (2º)

¿CÓMO LLEGA PALMA Y CUAL ES EL OBJETIVO DE LA 2º VUELTA EN LA TEMPORADA 2018 / 2019?

El leonés Félix Alonso sigue dirigiendo al equipo balear. Lo cierto es que desde que aterrizó en las islas a finales de 2017 en una situación muy complicada y tras la dimisión de Xavi Sastre, no ha tenido ni la fortuna ni ha sabido dar con la tecla para hacer que el equipo de Mallorca esté bastante más arriba conforme a la plantilla que tiene. Una vez que consiguió la salvación, fue renovado por la directiva y además por 2 años (hasta 2020). Sin lugar a dudas, una clara apuesta. Palma llega en una situación de irregularidad máxima (en buena dinámica si miramos las últimas jornadas, pero con alti-bajos) y de momento en PO, pero sabiendo que con la igualdad que hay no se pueden confiar porque podrían quedarse fuera a la mínima. El objetivo principal para la temporada, es a todos efectos jugar el play-off y llegar lejos para recuperar las sensaciones perdidas en la pista y en la grada de Son Moix en últimos tiempos. Desde luego, que plantilla hay de sobra para ello. Todo lo que no sea eso, sería un auténtico fracaso. La lógica debería imponerse y el equipo tendría que ir hacia arriba conforme lleguen las últimas jornadas. En cuanto a su estilo de juego, en defensales gusta ser duros e intensos yendo al choque, aprovechando el físico sobre todo de sus interiores y aleros. En ataque, es un equipo equilibrado que tampoco anota en exceso pero que en base a esa defensa, no recibe demasiados puntos. Los equipos de Palma o baleares por antonomasia, siempre eran equipos muy tiradores desde 6,75 y parece que con Félix no tiene tanta importancia esta circunstancia (de hecho están en el puesto 11º de la LEB Oro en T3 intentados).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Siguen en el equipo 2 jugadores importantes dentro y fuera de la pista, como Bivià o Tomás. A ello han sumado importantes refuerzos de piezas que vuelven a la liga como Alex Hernández junto con llegada de una base de jugadores nacionales contrastados o en auge (Quintela, Motos, Uclés o Guerra), o jugadores que aterrizan en LEB Oro con un enorme cartel (Barac, Gilbert, Barber). Es un grandísimo plantel con muchas variantes.

Lo peor: Es muy complicado de entender como un equipo y una plantilla como Palma, que año a año cuenta con un gran presupuesto para estar arriba luchando por todo, no acabe de despegar. Llevar 12 derrotas a estas alturas en 26 jornadas, suponen demasiados partidos perdidos para lo que tienen pero quizás no sea casualidad que esta tendencia se lleva repitiendo las últimas temporadas(sobre todo la pasada 17/18 o la 15/16). Bien es cierto que la plantilla en general es corta y eso no ayuda y que las lesiones han lastrado al equipo buena parte de la temporada. ¿Dónde radica el problema? Porque mimbres hay y muchos sin duda.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: FRAN GUERRA

JUGADOR A SEGUIR: MARCUS GILBERT

El partido se disputará este MIERCOLES 20 de Marzo a las 20:30 h y será dirigido por los colegiados (Francisco José Zafra Guerra → colegio valenciano), (Jorge Muñoz García → colegio andaluz) y (Jordi Domingo Vilalta → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/