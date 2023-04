Hereda San Pablo Burgos - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de encadenar una nueva victoria, la cuarta consecutiva, una vez disputados los 2 partidos seguidos jugados en "la Caldera de Castilla" ante Cáceres y COB, para seguir a un paso de MoraBanc Andorra en ese pelea que llevamos los dos equipos desde el comienzo de campaña en búsqueda del ascenso a ACB, nos viene ahora uno de los encuentros y desplazamientos más esperados por todos los palentinos en la presente LEB Oro 22/23. Visitamos el Coliseum para jugar ante San Pablo Burgos. Al igual que en el partido de IDA en Palencia donde San Pablo visitaba por primera vez el remozado y nuevo Pabellón, le toca ahora a Palencia visitar por primera vez el mencionado Coliseum. Se espera una gran presencia de seguidores morados (más de 500). Se viene un precioso derby. Se avecina un ambientazo tremendo, con posiblemente lleno total en el Coliseum. Hereda San Pablo Burgos, cumple su 3º temporada en LEB Oro. Tras ascender en la 16/17 en Villamuriel, han pasado 5 temporadas en ACB y 6 campañas después vuelven a su lugar de origen, la LEB Oro.

Burgos es un equipo situado 8º en la tabla con 17 victorias y 11 derrotas (17-11). De sus 17 victorias, 9 han sido en casa y 8 a domicilio. Encadenan una buena racha de 3 victorias de los últimos 4 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos en LEB Oro contando el PO, datan de 8 partidos jugados ante ellos, con 3 victorias palentinas y 5 burgalesas (en Burgos 3-1 a su favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 5 enfrentamientos, 3 victorias para Palencia y 2 para Burgos (siendo en Burgos 1-1 empate). En casa, han vencido 9/13 encuentros, habiendo perdido ya 4 partidos ante Alicante, Estudiantes, Andorra y Albacete. Partido especial para Kacinas & Hermanson quienes volverán a jugar ante su ex equipo.

Vienen de GANAR en Cáceres (87-95) destacando Álex Barrera con 19 de valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por 84-69 destacando Wintering con 19 de valoración.

Entrenados por Curro Segura, un coach de gran calado y clásico del baloncesto nacional (lleva más de 25 años entrenando). 4 años después vuelve a entrenar a un equipo en LEB Oro (últimas 2 experiencias en la 07/08 donde consiguió el ascenso con CAI Zaragoza y en la 18/19 donde hizo lo propio con Real Betis). Además, cuenta con experiencia fuera de España en países como Kuwait, China, Uruguay, Venezuela y Grecia (último equipo el AEK Atenas). Llegó a mitad de temporada para dar relevo a un Paco Olmos quien estuvo 2 temporadas (no completas). Olmos fue cesado después precisamente del partido de IDA en Palencia donde los nuestros cosecharon una gran victoria. Es un coach quien llegó mediada la pasada campaña cuando el equipo estaba en la zona de abajo en ACB, para intentar salvarlo procedente de Breogán (también en ACB) donde decidió unilateralmente abandonar la disciplina lucense en una polémica decisión que no sentó nada bien en tierras gallegas, cuando tenía al Breogán haciendo un auténtico temporadón. No consiguió el objetivo de salvar al conjunto burgalés descendiendo finalmente a LEB Oro. Es un entrenador con una dilatada trayectoria en el baloncesto centroafricano (Puerto Rico y México), quien llevaba 10 años sin entrenar en España. “Rookie” en la categoría. No sigue ningún jugador de la temporada pasada. Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 30 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Hereda San Pablo Burgos:

Posible Quinteto Titular

* CON MOLESTIAS EN LA PLANTA DEL PIE, PERO SE ESPERA QUE JUEGUE Base: (Dorsal 55): Luka Rupnik de 29 años y 1,86 altura. Medias: En 23 min; 11,4 puntos con 5,6 asistencias con 2,9 rebotes con 39% TC con 33% triples (40-120) y 88% TL (69-78) (2º asistencias) (2º % TL)

Escolta: (Dorsal 15): Álex López de 31 años y 1,89 altura. Medias: En 22 min; 9,2 puntos con 3 rebotes con 44% TC con 37% triples (41-109) y 75% TL (40-53)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 3): Mindaugas Kacinas de 29 años y 2,04 altura. Medias: En 21 min; 6,5 puntos con 2,8 rebotes con 41% TC con 38% triples (35-90) y 73% TL (14-19)

Ala – Pívot: (Dorsal 43): Carlos Suarez de 36 años y 2,03 altura. Medias: En 10 min; 3 puntos con 2,5 rebotes con 40% TC con 36% triples (4-11) y 100% TL (2-2)

Pívot: (Dorsal 24): Rasid Mahalbasic de 32 años y 2,10 altura. Medias: En 22 min; 10,4 puntos, 5,5 rebotes con 2,6 asistencias con 52% TC con 21% triples (8-37) y 77% TL (74-95)

Banquillo

Base: (Dorsal 10): Gonzalo Corbalán de 21 años y 1,93 altura. Medias: En 16 min; 8,6 puntos con 2 rebotes con 48% TC con 26% triples (16-60) y 72% TL (48-66)

Base: (Dorsal 00): Rodrigo San Miguel de 38 años y 1,86 altura. Medias: En 18 min; 4,3 puntos con 3,1 asistencias con 2,3 rebotes con 31% TC con 28% triples (21-73) y 74% TL (29-39)

Escolta: (Dorsal 9): Álex Barrera de 31 años y 1,95 altura. Medias: En 20 min; 10,1 puntos con 2,8 rebotes con 51% TC con 45% triples (52-114) y 82% TL (42-51)

* ES BAJA POR UNA MICROROTURA FIBRILAR Escolta: (Dorsal 1): Khyri Thomas de 26 años y 1,90 altura. Medias: En 19 min; 11,4 puntos con 2,6 rebotes con 47% TC con 37% triples (9-24) y 89% TL (17-19)

Ala - Pívot: (Dorsal 25): Marc - Eddy Norelia de 30 años y 2,03 altura. Medias: En 15 min; 6 puntos con 3,4 rebotes con 55% TC con 40% triples (2-5) y 48% TL (19-39)

* ES BAJA PARA EL ENCUENTRO Ala – Pívot: (Dorsal 0): Obi Enechionyia de 27 años y 2,05 altura. Medias: En 17 min; 5,6 puntos con 3 rebotes con 35% TC con 28% triples (21-75) y 56% TL (14-25)

* ES DUDA POR MOLESTIAS EN UNA RODILLA Ala - Pívot: (Dorsal 22): Giannis Kouzeloglou de 28 años y 2,04 altura. Medias: En 13 min; 5 puntos con 2,7 rebotes con 65% TC con 40% triples (2-5) y 37% TL (3-8)

Pívot: (Dorsal 2): Joey Van Zegeren de 32 años y 2,08 altura. Medias: En 15 min; 6,7 puntos con 3,4 rebotes con 61% TC y 36% TL (18-49) (2º mates)

ESTADÍSTICAS

Burgos (medias): ptos anotados; 82,3 pts. (4º) ptos recibidos; 75,1 pts. (7º) 2 pts (55%) (1º) 3 pts (34%) (6º) T. Libres (71%) (12º) reb totales (32,2) (12º)

reb def. (23,5) (11º) reb ofens. (8,6) (14º) asist. (17,4) (1º) B. robados (7,4) (5º) B. perdidos (11,1) (14º) Faltas Cometidas (20,2) (11º) Faltas Recibidas (20,7) (7º)

BURGOS ES:

- LÍDER % T2

- LIDER ASISTENCIAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82,5 pts. (3º) ptos recibidos; 71,9 pts. (2º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (33%) (9º) T. Libres (76%) (3º) reb totales (32,8) (8º) reb def. (22,5) (15º) reb ofens. (10,3) (4º) asist. (14,6) (8º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,7) (17º) Faltas Cometidas (20,1) (13º) Faltas Recibidas (20,6) (8º)

PALENCIA ES:

- 3º MEJOR ATAQUE

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % T2

- 3º % TL

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA BURGOS Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

San Pablo es un equipo quien tiene el único objetivo de volver a ascender a la Liga Endesa. Para ello, gozan del que seguramente sea (junto con Andorra), el presupuesto más elevado de toda la LEB Oro. Presentan 12-13 jugadores de mucha calidad, habiendo fichado “a golpe de talonario” tal y como hemos comprobado con todas las incorporaciones llevadas a cabo desde el inicio de liga y especialmente hasta el cierre de mercado (Rupnik, Suarez, Thomas, etc). Llegan en un buen momento de forma aunque tal y como pasó en el prepartido de la ida en Palencia, con mejores resultados que sensaciones de juego. El objetivo para los de Curro Segura como digo, es volver a ascender a la máxima categoría. Si bien, no lo están teniendo nada fácil hasta el momento, aunque todo hace indicar que estarán luchando por ese ascenso hasta el último momento (si bien no podrá ser en LR, a expensas de lo que pase en el PO y posible F4). Presentan un ritmo de juego medio sin abusar demasiado ni gozando de muchas posesiones. ES EL 8º EQUIPO DE LA LIGA CON MÁS POSESIONES JUGADAS (71,6 POR PARTIDO). SON EL 2º EQUIPO DE LA LIGA QUE MÁS T3 ANOTA (10) Y EL 2º QUE MÁS INTENTA (29,1).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Burgos tras el descenso de ACB, no ha podido mantener a ninguna pieza ya que todos los jugadores han salido del club burgalés. El único que había continuado era el coach Paco Olmos, pero fue cesado a mitad de temporada. A pesar de ello, no cabe duda que se han reforzado con muchos jugadores de nivel, una mezcla de jugadores que conocen de sobra la categoría o van al alza, unido a jugadores

“rookies” o muy veteranos pero de mucha calidad. Es un plantel muy largo, muy competitivo. Es un conjunto muy fuerte sobre todo en ataque, donde circulan con mucha calidad el balón y tienen muchos puntos en sus manos (especialmente en su línea exterior).

Lo peor: La plantilla si bien es cierto que es bastante extensa (con 12-13 jugadores), se ha confeccionado de tal manera que dependen mucho de 3-4 jugadores (o al menos esa es la sensación que se ve desde fuera). Es un auténtico equipazo donde cualquier jugador puede aparecer en cualquier momento, pero dependen mucho principalmente de su mejor pareja (Rupnik & Mahalbasic) a quien se les queda muy pequeña la categoría. A mayores, está el hecho de que la “sobrepresión” por ascender ronda el ambiente. Lo cierto es que si no lo consiguieran, sería una gran decepción y un gran fracaso visto el enorme desembolso económico que están haciendo. Pero esto es la LEB Oro, con mucho nivel esta campaña donde cualquier equipo puede complicarte la existencia y ya lo están sufriendo en sus propias carnes. ¿Conseguirá San Pablo el ascenso o se quedará una temporada más en Oro tras su descenso de ACB?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: LUKA RUPNIK / RASID MAHALBASIC

JUGADOR A SEGUIR: ALEX BARRERA

El partido se disputará este SABADO 15 de Abril a las 18:30 h y será dirigido por los colegiados (Paula Lema Parga → colegio gallego), (Ángel Antonio Albacete Chamón → colegio manchego) y (Eduard Colomer Castelló → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/526292b6-a7c2-4318-989f-08db2c6338b6