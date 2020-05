David Nieto: “La primera baza es hablar con Rubén Gala porque se ha ganado seguir”

¿Cómo está el equipo en líneas generales con esta situación?

Lógicamente el equipo, el cuerpo técnico y la directiva estamos todos preocupados por la situación que se ha dado. Ha habido que parar y con la expectativa de ver que va pasando. Hasta día de hoy hemos estado todos pendientes de qué pasaba. El equipo estaba bien físicamente y todos pendientes de la resolución. Se termina la Liga y ahora pendientes de la confección de la temporada siguiente.

Liga finalizada sin descensos y con un Play Off entre los cuatro primeros. ¿Qué te parece esta resolución?

No es la que a nosotros más nos beneficiaba. Tuvimos una reunión federativa a nivel de clubes con la territorial. Nos preguntaron a cada uno nuestro parecer y que soluciones podíamos dar. Como es lógico cada uno arrimaba el ascua a su sardina. Al no haber descensos, a los que estaban en descenso o cerca les venía bien así. el Zamora pedía ascenso directo y los que estábamos rozando el Play Off decíamos que si se celebraba Play Off, que lo pudiéramos jugar más equipos, por ejemplo los seis primeros. Y que si había ascensos, hubiera también descensos. Cada uno lo que más o menos le beneficiaba. Nosotros estábamos cerquita y en una buena dinámica, lo que quedaba de calendario era lo más importante y queríamos jugar. Pero lo primero es la salud. Hay que proteger muchas cosas y los equipos en Tercera no estamos preparados para tener las medidas de seguridad e higiene que se exigen. Con lo cual hay que acatar lo que viene. Algunos saldrán más beneficiados y otros más perjudicados pero es así.

¿Cómo valoras la primera campaña de Rubén Gala al frente del equipo?

Gala ya llevaba otros dos años con nosotros de segundo entrenador. Sabíamos que su valía como primer entrenador podía ser buena, como la de todo el cuerpo técnico en general, con Gala a la cabeza. También lo ha sido la secretaría técnica, confeccionando una plantilla que yo creo que ha sido la mejor que ha tenido el Cristo y sobre todo ha sido una plantilla espectacular a nivel humano. Deportivamente han estado a la altura y yo creo que es de aprobado.

¿Vuestra intención es renovarlo para el año que viene?

Nosotros ahora estamos pendientes primero de cerrar la temporada porque estos días es lo que se está barajando. Cerrar la temporada, pagar lo que queda del último mes que se ha trabajado, la última quincena. Cerrar esa parte económica y planificar la temporada que viene. En principio la idea es que continuemos los mismos y también estamos un poco pendientes de todo lo que va a acontecer, porque esto va a cambiar bastante. Nosotros recibiremos y hemos recibido ya este año una subvención que viene de la Federación Española. El Plan Impulso, con un dinero que pertenece a cada club y nos van a exigir una serie de parámetros que queremos cumplir. Nosotros queremos estar en esa línea de profesionalizar el club y si los horarios y las cosas que nos exigen, como la de estar dados de alta en la Seguridad Social, se pueden cumplir pues lo hablaremos ahora. Precisamente hoy (ayer viernes) tengo una reunión de ProLiga para saber sobre los contratos nuevos que se tienen que hacer y cuando hablemos todas esas cosas pues si encaja no habrá ningún problema. La idea es seguir como estábamos porque yo creo que la temporada ha sido buena, a partir de lo que surja y sepamos cuándo se empieza. La mayoría de la gente que están en el club es gente que trabaja y si esto varía con cambios de horarios, de sistemas, altas en la Seguridad Social para los que ya tienen su empresa pues esto hay que hablarlo entre todos para ver si encaja o no encaja. Si todo puede encajar y todo va bien pues seguiremos de la misma manera que estábamos.

Gala se ha ganado la renovación en el campo. Tenía al equipo sexto clasificado, a seis puntos del Play Off y en una clara línea ascendente. Según te he entendido, habrá una oferta y si llegáis a un acuerdo pues se le renovará.

Sí. Deportivamente no hay nada que objetar. Todo ha ido bien tanto deportiva como humanamente con todos y ya te digo que ahora las circunstancias van a cambiar. Si todos nos podemos adaptar a ello lo hablaremos y si llegamos a un acuerdo pues todo para adelante. En principio, la primera baza es hablar con Rubén Gala porque se ha ganado seguir.

¿Vuestra idea es también que Chuchi Jorques continúe como secretario técnico?

Sí. Chuchi no ha dejado de trabajar. Él sigue trabajando y la idea es que tenga la secretaría técnica e incluso tenga más peso dentro del club. Además de las funciones que estaba realizando, que tenga más funciones y mayor peso específico dentro de la secretaría técnica. Que sea del que dependan el resto de categorías también, tanto el filial como La Salle.

Imagino que si se puede se intentará renovar a la mayoría del bloque.

Sí, efectivamente. Ha sido un año bueno, salvo algún caso como el de Zubi. Se hablará con cada uno de la plantilla e intentaremos retener a la mayoría aunque se me antoja difícil. La puesta en el escaparate que nosotros hacemos, por la experiencia de otros años, hace que algunos jugadores sean apetecibles para otros equipos.

Lo que está claro es que viene un año muy duro a nivel económico.

Sí. A falta de la confirmación por parte del Comité de Competición de la Territorial, si asciende el equipo filial lo tendríamos en Preferente, con lo cual el gasto se incrementa. La duda es cuándo empieza la competición, si es a puerta cerrada o no, si es con aforo completo o limitado y todo eso va a implicar que tengamos dificultad para conseguir tanto patrocinadores como socios sobre todo a principios de temporada. Salvo que cuando empiece la Liga, que empezará bastante más tarde, pues haya ya algo claro pero dependemos de que el virus vaya remitiendo o no. Con lo cual se antoja un año difícil en cuanto a lo económico, muy difícil, pero también va a ser un año un poco convulso con la diferencia de calendario que hay respecto a otros años. Posiblemente sea la Liga más corta, con grupos. Todo eso se está barajando y hasta que no tengamos la resolución de la Federación tampoco podemos ahora acelerar las cosas porque no sabemos cómo va a ser la Liga.

Ese filial va a ser un gasto extra pero supongo que en lo deportivo estáis contentos de tenerlo en la categoría Regional.

Muy contentos porque era el objetivo que teníamos marcado. Cierto es que íbamos primeros y que nos hubiera gustado más disputar la Liga entera. Desde la parte técnica entendemos que tener un filial en Preferente es mucho más interesante que en Provincial y tendremos unos derbis importantes. Podremos formar a jugadores jóvenes para que den el salto al primer equipo que es y uno de los objetivos que hemos tenido siempre. Poco a poco y en los años que lleva esta directiva se ha trabajado en base a ello, despacio, sin precipitaciones y con los pies en el suelo. Este año lo hemos conseguido, hay que disfrutarlo y tratar de que eso sirva además para tener una cantera de jugadores jóvenes, principalmente de casa y que puedan dar ese salto al primer equipo.

Entiendo que ese ascenso confirma la renovación de Carlos Doyague como entrenador.

Sí, por supuesto. Se lo ha ganado en el campo. Doyague y Gala han tenido una relación extraordinaria, han conversado mucho, han compartido entrenamientos y es algo merecido. Con lo cual Carlos seguirá siendo, si él quiere, el entrenador del filial.

Era difícil llevar aficionados a la Balastera y con esta situación lo va a ser todavía más.

Sí, efectivamente. Va a ser complicado pero con el aforo que tenemos en la Balastera da para guardar las distancias de sobra aunque vayan muchos espectadores. Con un aforo del treinta por ciento daría para meter más de dos mil espectadores y guardando las distancias. Eso no depende de nosotros, serán las normas que dicte sanidad y trataremos de cumplirlas a rajatabla. Si la gente tiene miedo, o la Liga no empieza pronto pues la gente esperará hasta tarde y la dificultad para arrancar la temporada económicamente va a ser costosa, pero vamos a intentarlo.

Para terminar, qué mensaje envías a los aficionados de Palencia Cristo Atlético.

Lógicamente que sigan contando con nosotros. A aquella gente que reclame por no haber disfrutado de los últimos partidos de esta temporada procuraremos compensarlos. Al año que viene también variarán las cosas porque al tener al filial en Regional se podrá tener acceso a los dos campos, tanto El Otero como La Balastera y procuraremos que con la gente que renueve y no haya reclamado esos partidos tener un detalle con ellos. Tendremos que ver en la asamblea cómo hacemos la campaña de socios para atraer lo más posible y que de una vez por todas se enganchen. Si se hace como se tiene previsto una Liga de grupos va a ser un año diferente totalmente y yo creo que estaremos arriba. Esa va a ser la intención, estar arriba y ver si llevamos al equipo a Segunda B. Es la ilusión que tenemos la directiva, los socios y la que tiene que tener Palencia entera.