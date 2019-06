Carla Gallardo se despide de la temporada de aire libre

Llegaba Carla con muchas ganas a este verano atlético al aire libre, pero como ha contado a Cope Palencia, la salud es lo primero:

''La verdad que esta temporada se me ha torcido un poco porque ya empezaba con muchas ganas. Venía de la temporada de pista cubierta y de campo a través con muchísimas ganas y en buena forma, con posibilidades de luchar por el campeonato de España y el europeo.

Pero desde que empezó esta pretemporada he cogido el Helicobacter Pylori que es una bacteria del estómago que ya tuve hace dos años.

Por aquel entonces paré y me lo traté y ahora me ha vuelto y además bastante más fuerte. Llevo dos meses con ello intentado seguir entrenando pero me deja entrenar decente un día de cada quince y a veces me tengo que parar porque no puedo seguir. Además entrenamientos fuertes o exigentes tampoco podía hacer.

Eso no me permitía tener continuidad tampoco así que al final he decidido parar. Lo llevaba pensando desde hace unos días atrás y al final creo que va ser lo mejor. Para hacerlo mal es mejor parar.

Lo primero es mi salud, me lo trato bien y así guardo esa energía y vuelvo con más fuerza y con más ganas la temporada que viene''.

Ojalá la atleta palentina tenga una pronta recuperación y pueda volver a remontar el vuelo en una temporada que estaba siendo de sobresaliente con su victoria en el campeonato de España de 3.000 metros en Pista Cubierta, su victoria en el campeonato de España de cross por clubes, su tercer puesto en el campeonato de España de cross individual, su segundo puesto en el cross internacional de San Sebastián o su extraordinaria sexta posición en el campeonato de Europa de campo a través representando a la selección nacional.

Mucho ánimo y mucha fuerza Carla.