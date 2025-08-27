La reacción de una mujer a la que le ardió su casa familiar en San Pedro de Cansoles (Palencia): “Me caí al suelo. Era mi lugar seguro”

Hasta que no ocurre, ni te planteas que vaya a pasar. El fuego se llevó por delante la casa familiar de Ana, en San Pedro de Cansoles, Palencia. El fuego originado en la provincia de León, en Canalejas, se pasó a la vecina provincia y afectó de lleno a esta pedanía de apenas una veintena de habitantes cerca de Guardo. La de Ana, no era su vivienda habitual, pero esa casa que ha quedado reducida a cenizas, tenía 500 años y se ha calcinado igual que otras 17 viviendas del pueblo. “Fue un momento muy difícil el desalojo”, nos ha contado en Herrera en COPE Castilla y León. Ella se enteró de cómo avanzaban las llamas en el pueblo gracias a los vídeos de efectivos y voluntarios que trataban de sofocar el fuego, en esos momentos, superados por las llamas.

Nos cuenta cómo se encontraba “tranquilamente” en su casa, “viendo la tele con mi novio”, cuando su madre les avisó para que saliera cuanto antes porque iban a desalojar el pueblo por el avance de las llamas. “Sólo me dio tiempo a coger una maleta que ya tenía hecha porque acababa de venir de Palencia”, recuerda.

Ana recuerda como esa casa “era un lugar seguro”. De hecho, en algún momento incluso se ha planteado dejar su vida actual y marcharse a vivir al pueblo, pero las condiciones en el medio rural, no eran las adecuadas para poder trabajar. “Era nuestro lugar de reunión”. Habla de su casa, de cómo se juntaba la familia para compartir momentos y de cómo regresaba siempre que podía al pueblo.

Incendios Norte de Palencia y León 🥲🥲



🔥 San Pedro de Cansoles (Palencia)

🔥 Mantinos (Palencia)

🔥 Portillo de la Reina (León)



Desesperación e Impotencia pic.twitter.com/TGN2k8vrsb — Fernando Fernández (@ffernandezsuch) August 18, 2025

Ayudas a la reconstrucción

“Lo que más pesa es lo emocional”. Aún teniendo en cuenta los enormes daños materiales. A ellos les desalojaron el sábado 16 de agosto. “A mi me llega un vídeo del pueblo ardiendo en el que veo mi casa en pié y una hora después, otro con mi casa completamente quemada”, nos cuenta emocionada Ana. “Me caí al suelo”.

"Me caí al suelo" Ana Afectada por los incendios al norte de la provincia de Palencia

Lo de las ayudas, dice “no es tan fácil”. Pero “peor sería que no nos dieran nada”. “A vecinos míos sí les pueden compensar las ayudas, pero a mi, no”. Su casa era muy grande, tenía 500 años de historia detrás y “eso no va a volver nunca”.

Se quemó casi todo pic.twitter.com/makEl6bNNi — Tiogalem (@tiogalem) August 17, 2025

Ahora, según pasan los días, “habrá que ir asimilándolo”. Lo fía al tiempo, espera que con su paso, poco a poco, ella también pueda reconstruirse “de la mejor forma posible”.