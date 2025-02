La crisis en Vox se extiende a Palencia: Sonia Lalanda se enfrenta una posible expulsión del partido

El Comité Provincial de Vox en Palencia ha recibido una notificación del Comité Ejecutivo Nacional para proceder a la expulsión de Sonia Lalanda, concejala de la formación en el Ayuntamiento de la capital palentina.

Esta decisión llega después de meses de tensiones internas y críticas abiertas por parte de Lalanda hacia la dirección del partido.

Según explicó la propia concejala, Vox le abrió un expediente disciplinario por expresar su desacuerdo con decisiones clave de la formación, entre ellas, la salida de Vox de cinco gobiernos autonómicos el pasado mes de julio, debido a la polémica sobre la acogida de menores migrantes.

Además, afirmó que también se le cuestiona por sus declaraciones en redes sociales en las que aseguró que "la alternativa a Pedro Sánchez es PP más Vox", una opinión que, según ella, "comparten millones de españoles".

La concejala también señaló que el Comité Nacional de la formación notificó este miércoles al Comité Provincial la apertura formal del expediente de expulsión. En su opinión, este proceso responde a un patrón dentro del partido: " No queda ya nadie de referencia a nivel nacional , después de la salida de concejales, diputados o procuradores, a los que s e ha echado o se les ha abierto la puerta para que se fueran ".

Un conflicto que se extiende en Vox

Lalanda se refirió a otros casos recientes dentro de la formación, como la renuncia de Juan García-Gallardo a su acta como procurador tras haber sido vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz parlamentario de Vox. Según la concejala, "lo pusieron contra las cuerdas". Además, mencionó la reciente expulsión de dos procuradores, la burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Teira, sugiriendo que estas decisiones responden a una estrategia de depuración interna.

A pesar del proceso en su contra, Lalanda dejó claro que no tiene intención de abandonar su puesto como concejala en el Ayuntamiento de Palencia: "Seguiré defendiendo el magnífico proyecto político de Vox, porque creo en él, aunque muchas de las personas que están al frente del partido no merecen ninguna confianza". También cargó contra el nuevo portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, criticando "la forma deleznable y vergonzosa en la que intervino en la rueda de prensa tras la dimisión de García-Gallardo".

Respuesta de Vox: "Deslealtad y difamaciones"

Por su parte, David Hierro, procurador por Palencia y recién nombrado portavoz en las Cortes de Castilla y León, respondió con dureza a Lalanda en COPE. "Esta señora tiene un expediente abierto a través del comité de garantías del partido por insultos, difamaciones e injurias hacia cargos, simpatizantes y compañeros del partido, además de su continua deslealtad", afirmó.

no entiendo es que una persona que se encuentra tan incómoda y tan a disgusto en un partido se mantenga en él. Lo lógico es que se marche. David Hierro Procurador por Palencia y portavoz en las Cortes de Castilla y León

Hierro también cuestionó la permanencia de Lalanda en Vox pese a sus críticas: "Lo que no entiendo es que una persona que se encuentra tan incómoda y tan a disgusto en un partido se mantenga en él. Lo lógico es que se marche, como han hecho los dos tránsfugas de nuestro grupo en las últimas semanas".

Lalanda: "Aquí todo funciona por linchamientos"

Lalanda que hoy negó conocer la existencia de un segundo expediente en su contra que se habría filtrado a la prensa, aseguró que el primer proceso aún está en fase de apelación, poniendo nombres y apellidos.

"Parece ser que el Comité Ejecutivo Provincial y David Hierro, que está detrás de todo esto para quitarme del medio, han vendido la piel del oso antes de cazarla", ironizó en declaraciones a Ical.

Además, acusó a ciertos dirigentes de Vox de haber filtrado información sobre su expulsión a los medios de comunicación: "Ayer, desde el Comité Judicial de Palencia, lo filtraron a través de un amigo que han colocado David Hierro, Matías Recio, que a su vez es asesor del grupo parlamentario y que firmó la expulsión de los procuradores de Burgos y Salamanca".

"El Vox de ahora no es el Vox que conocimos"

Para Lalanda, la crisis interna de Vox responde a una falta de democracia y de liderazgo adecuado dentro del partido: "Los proyectos los ejecutan personas, y las personas que están al frente de Vox no merecen ninguna confianza. No hay democracia interna, no hay una estructura adecuada, y en los ayuntamientos estamos totalmente abandonados. Todo funciona a base de canales de difusión".

En cuanto a las decisiones estratégicas de Vox a nivel nacional, la concejala criticó la falta de comunicación con los representantes locales: "Desde Madrid se toman decisiones muy fuertes, como el abandono de los gobiernos regionales. No digo que cuenten conmigo, pero soy portavoz de un ayuntamiento que es capital de provincia, no una vocal de segunda en una pedanía".

Para Sonia Lalanda, el partido ha cambiado drásticamente en los últimos años: "La verdad solo tiene un camino, y es que este Vox actual está totalmente adulterado. No tiene nada que ver con el Vox que conocimos. Yo entré en 2019 y hay gente que entró antes. Se han cambiado posicionamientos ideológicos y estrategias".

Ahora mismo está claro que para Vox el enemigo es el PP, eso es una barbaridad, es un suicidio" Sonia Lalanda Portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Palencia

Además, aseguró que el enfoque del partido hacia el PP ha cambiado de manera preocupante: "Santiago Abascal siempre decía que la alternativa a Sánchez era un Vox fuerte y un PP fuerte. Ahora está claro que para Vox el enemigo es el PP. Eso es una barbaridad, es un suicidio", un argumento que gana tanto defensores y detractores entre afiliados y votantes tras estallar la crisis actual del partido.

También denunció estar sufriendo un "linchamiento absoluto" dentro de la formación: "Esto es lo que funciona en Vox. A Macarena Olona la tacharon de loca, ahora están linchando a Iván Espinosa de los Monteros, lincharon a Víctor Sánchez del Real… Esto funciona a base de linchamientos".

¿Mantendrá su acta si es expulsada?

Sobre la posibilidad de conservar su acta de concejala en caso de ser expulsada de Vox, Lalanda evitó dar una respuesta definitiva, pero dejó claro que no se considera una tránsfuga: "Voy a seguir trabajando exactamente igual, porque yo no me he movido, yo no he cambiado. El manifiesto fundacional de Vox sigue siendo mi ideario político. Quienes han cambiado son otros, las personas que lideran el partido y que, en mi opinión, no lo están haciendo bien ".

Finalmente, cuestionó la dirección del partido y la falta de transparencia en la toma de decisiones: "Me gustaría saber quién manda en Vox. Este partido con el que la gente está ilusionada gracias a las encuestas no es la realidad de lo que realmente es Vox en estos momentos", señaló.