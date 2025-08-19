Los incendios de Castilla y León: “Fuera de la capacidad de extinción del operativo”

Evolución favorable en todos los incendios y ninguna población en riesgo por las llamas. Aunque de momento no se habla de hectáreas quemadas de manera oficial, mejora la situación de los fuegos en Castilla y León. Todo después de una noche complicada provincias como la de Zamora con la zona del lago Sanabria afectada por el fuego de Porto y varios desalojos.

Todo puede cambiar, ha dicho el presidente de la Junta, pero la fotografía ahora nos dice que los operativos se están haciendo con los incendios. Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente ha insistido en hablar de situación “inédita”, con fuegos excepcionales que se escapan a las capacidades de los operativos. Con condiciones meteorológicas absolutamente adversas que no han ayudado a la extinción de las llamas, altas temperaturas, fuertes vientos o escasez de lluvias.

León y Zamora las más castigadas

En Zamora la situación en Sanabria mejora ligeramente. La situación en Sanabria mejora ligeramente. Tras un lunes con humo denso que impedía el trabajo aéreo, este martes los 15 medios aéreos han podido retomar sus tareas sobre la zona afectada por el incendio de Porto. A pesar de ello, diez localidades siguen desalojadas, con 583 personas evacuadas. En Benavente hay más de 150 personas alojadas en el albergue del Centro de Transportes, recibiendo atención coordinada por Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

El pueblo de Lusio (León), arrasado por el fuego

En León, uno de los focos más peligrosos se encuentra en Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil. El fuego no ha entrado en los pueblos desalojados.

La situación mejora en Picos de Europa: los vecinos del Valle de Valdeón ya pueden regresar a sus hogares.