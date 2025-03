¿A qué se enfrentan los jóvenes cuando buscan su primer empleo?: La mayoría son contratos parciales

Los contratos a tiempo parcial siguen siendo los más frecuentes entre los jóvenes de 16 a 24 años, es el caso del 58 % del colectivo si nos quedamos con los datos con los que se cerró 2024. En el último año, los contratos a tiempo completo recortaron la diferencia en 6,5 puntos con los de tiempo parcial. ¿Y dónde encuentran empleo? Es en el sector servicios. Es el caso de Alba Domínguez tiene 24 años, es de Zamora y estudia en Salamanca. Decidió buscar un trabajo para ayudar económicamente a sus padres y pagarse sus gastos. Con ganas de trabajar, pero se encontró con dificultades por la falta de experiencia.

“Parece mentira pero, incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda o en hostelería muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces en esos muchos meses la verdad es que no me llamaron de ningún sitio, las entrevistas que llegué a hacer no fructificaron por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba”, cuenta Alba a COPE.

Al final, Alba, consiguió un trabajo en el mes de octubre. Un contrato de 35 horas semanales por unos 998 euros al mes durante las navidades. Tras esa campaña, le ofrecieron un contrato indefinido pero tuvo que rechazarlo para seguir con sus estudios en el Grado de Derecho. Una vez que termine, el mercado laboral que se le plantea depende de varios factores. Nos ha contado que es muy amplio y conlleva sacrificio como tener que irse a ciudades más grandes, donde, por ejemplo, alquilar un piso, es más caro.

“Puedes ganar mucha experiencia pero muchas veces la experiencia que ganas tienes que analizar bien si te merece la pena o no por el coste de vida que conlleva. Por ejemplo, vivir en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia experiencia sí pero a qué precio. Al final siempre he creído que el trabajo se consigue trabajando, intentando llamar a todas las puertas ,porque al final siempre te acaban abriendo una”, argumenta.

el Paro juvenil mes de febrero

El paro entre los jóvenes menores de 25 años alcanzó en febrero los 9.007 desempleados, esto es, 284 parados más el mes pasado respecto a enero, un 3,26 por ciento de incremento, ligeramente por debajo del 3,46 nacional. Aún así, encuentra en mínimos históricos, pero sigue siendo uno de los colectivos que más complicado lo tiene para acceder el mercado laboral.

Formación dirigida a jóvenes que están desempleados o que tiene un trabajo pero quieren uno mejor. Son algunas de los programas que imparten desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. A través de líneas como el primer empleo, la primera experiencia profesional en la administración a través del trabajo en los ayuntamientos, acciones de orientación para colaborar con asociaciones como Cruz Roja, Secretariaado Gitano o con las propias universidades. Jesús Blanco, gerente del Ecyl, ha contado en Herrera en COPE ha contado cómo facilitan a los universitarios la posibilidad de que tras terminar sus estudios encuentren un puesto de trabajo en Castilla y León y se queden.

“En muchos casos hemos detectado que los jóvenes no aprecian la posibilidad de quedarse a trabajar en su casa. Entonces a través de esta línea de colaboración con la Universidad en la cual hacemos una labor de preorientación laboral dentro de la universidad hacemos una labor de acompañamiento en formación de competencias básicas no regladas y además hacemos una labor de prácticas no laborales en empresas directamente”, explica Blanco.

Trabajan por conseguir la inserción laboral en todo tipo de perfiles. Se consigue en gran parte de los casos aunque depende la formación. El reto, asegura el gerente del Ecyl, es conseguir que los jóvenes sepan que con una mínima formación pueden trabajar.

“Hemos detectado que las encuestas dicen que el empleo es el segundo de los problemas para los castellanos y leoneses, cuando en realidad la dificultad está en transmitir que hay posibilidad de trabajar, que las empresas están deseando contar con gente y que en muchos casos, no siempre lógicamente, están dispuestos a formar ellos a sus nuevos empleados”, argumenta el gerente del Ecyl.