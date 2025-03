Gana más de 100.000 en un casino online y, tres años más tarde, los propietarios se ven obligados a tomar medidas: "Queremos asegurarnos"

Las apuestas en línea han ganado una popularidad creciente en los últimos años, con millones de personas participando en juegos de azar a través de plataformas digitales. Esta tendencia ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, con casinos virtuales ofreciendo grandes sumas de dinero a sus jugadores más afortunados.

Sin embargo, también ha dado lugar a situaciones complejas que, aunque poco comunes, pueden generar preguntas legales y éticas. Un ejemplo de ello es un caso peculiar en España que involucra un casino online y una considerable cantidad de dinero que sigue sin reclamar tres años después de la muerte de un jugador.

Tres años sin rastro de herederos ni beneficiarios. Es el primer caso que se conoce en España. Un casino online puso en marcha una investigación para dar con el paradero de beneficiarios o herederos de un hombre de 42 años que murió en noviembre de 2021. Desde entonces no ha habido suerte y el rastreo que se ha realizado en el entorno del joven, del que sabemos murió en Castilla y León, no ha dado ningún resultado positivo.

Pero, ¿por qué ese interés en dar con algún heredero? En la cuenta de juego del hombre hay una suma considerable de dinero conseguido por su actividad en el casino virtual, 102.448,75 euros. Nadie los ha reclamado a pesar del rastreo iniciado hace tres años. “Hasta la fecha, nadie se ha puesto en contacto con la compañía notificando ser los herederos legales de esta persona”, explica en COPE Jonathan Amselem, Director de Operaciones de PlayUZU.

El dinero no se toca

Amseñel deja claro: “El dinero es tuyo y solo tuyo. Es suyo y nos gustaría poder encontrar a los herederos y que se lleven esa alegría”. “La transparencia y la responsabilidad son valores fundamentales de nuestra marca. Nos tomamos muy en serio la gestión de los fondos de nuestros jugadores y, en este caso, queremos asegurarnos de que este dinero llegue a sus legítimos herederos”, aclara Amselem.

La búsqueda de un casino virtual por dar con los herederos de un jugador de 42 años que falleció en 2021 en Castilla y León

“En ningún caso podemos hacer unos con esos fondos, que no nos pertenecen”, señala. No obstante, si llegados a un escenario en que el que no aparecen los beneficiarios, los servicios jurídicos estudiarán el caso. “No nos centramos en ese paso. Nuestro afán es encontrar a esa familia y, recupere lo que es suyo”, apostilla.

Plataforma de búsqueda

Los responsables del casino, tras una primera búsqueda infructuosa de tres años, han puesto en marcha una investigación para localizar a los familiares o beneficiarios legales del jugador, cuyo saldo sigue intacto en la plataforma tres años después de su fallecimiento.

El casino hace ahora un llamamiento público para encontrar a estas personas y garantizar que les llegue este importe, para lo cual ha habilitado esta dirección de email donde los herederos pueden ponerse en contacto con la plataforma: herencia@playuzu.es

Este es un caso único en España, el primero de su tipo que se conoce, y plantea interrogantes sobre la administración de dinero en plataformas de apuestas y la gestión de herencias en el mundo digital. Además, abre el debate sobre la responsabilidad que las plataformas de apuestas deben asumir en estos casos, dado que el dinero pertenece al usuario y, como tal, debe ser entregado a las personas correctas cuando el jugador ya no está en vida.