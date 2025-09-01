Agricultura inyecta ayudas directas de 5.000 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios

La Junta de Castilla y León y la organizaciones agrarias avanzan en el refuerzo de las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. En la tercera reunión de trabajo entre la Consejería y las Organizaciones Agrarias se ha consensuado la ayuda para la reposición de vallados, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

Se trata de la tercera desde el pasado 15 de agosto y en esta ocasión se ha consensuado la ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado (medida 10 del plan de recuperación), con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario. Podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC).

La tramitación se realizará a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos. El plazo de solicitud se establecerá entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre.

Ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden de la Consejería por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a los primeros 460 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios del verano, con un importe global de 2,5 millones, en base al acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada.

La cuantía se destina a compensar las pérdidas de producción, la muerte de ganado, pérdida de colmenas, reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados ganaderos en función de unos baremos.

Hay que tener en cuenta que a esta orden se sumarán futuras órdenes que recojan nuevos beneficiarios profesionales si se delimitan formalmente más zonas afectadas por los incendios.

Lo que ya está disponible es el modelo de declaración responsable para que los afectados puedan solicitar las ayudas directas para para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas, con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285552754750/Propuesta

Podrán cumplimentar esta declaración responsable aquellos profesionales que, habiendo recibido la ayuda mínima de 5.500 euros, consideren que sus daños son superiores. También podrán solicitarlo aquellos otros agricultores y ganaderos afectados que, no cumpliendo los requisitos de la ayuda mínima, sí hacen la declaración de la PAC o están inscritos en los registros oficiales, excluido el autoconsumo, y hayan sufrido daños superiores a 100 euros.