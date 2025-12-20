COPE
Este es el vídeo con el que el Ayuntamiento de León felicita la Navidad

Rinde homenaje a los trabajadores municipales y a la ilusión de todos los leoneses

Felicitación Navidad del Ayuntamiento de León
Jose Antonio Diez, alcalde de León

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura0:46 min escucha

El Ayuntamiento de León ha publicado este viernes su felicitación de Navidad institucional a través de un vídeo en el que la gran protagonista es la luz. La pieza audiovisual se centra tanto en la que ilumina la ciudad como en la que reside en cada uno de los leoneses, ya sea desde su tierra o desde la distancia.

El vídeo, grabado íntegramente en las calles de León, cuenta con la participación de servicios municipales como la Policía Local, los Bomberos y el servicio de Limpieza. De esta forma, el Ayuntamiento rinde homenaje a los trabajadores del consistorio que contribuyen a hacer de León un lugar más moderno, accesible, seguro y limpio.

Una luz que une

En la felicitación se suceden detalles de la decoración navideña de la ciudad, unas luces que se complementan con "esa luz que cada uno lleva dentro", presente en abrazos, miradas y sueños. Todo ello se condensa en el lema escogido para la campaña.

La luz de León vive en ti"

José Antonio Diez

Alcalde de León

Con el lema "La luz de León vive en ti", el Ayuntamiento desea transmitir a toda la ciudad un mensaje de ilusión y esperanza de cara al final del año y al inicio de 2026, un año en el que, aseguran, León seguirá brillando como "un reino de estrellas milenarias".

Colaboración ciudadana

En la elaboración del vídeo han colaborado la Escuela de Música Tradicional de León, a través de la asignatura de pandereta, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y decenas de leoneses que se han sumado para hacer realidad el mensaje final del vídeo.

Juntos somos luz"

José Antonio Diez

Alcalde de León

La pieza audiovisual, que proclama que "juntos somos luz", ya está disponible en todas las redes sociales del Ayuntamiento de León (X, Facebook, Instagram y Youtube) y ha logrado alcanzar a miles de personas en apenas unas horas desde su publicación.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

