Valencia de Don Juan suspende la centenaria Feria de Febrero

La centenaria Feria de Febrero tendrá que esperar a 2022. La importante feria de Valencia de Don Juan, que el año pasado cumplió su centenario, deberá esperar a 2022 para reunir de nuevo a los principales expositores del sector agrario.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan consultó el pasado 19 de noviembre a la Junta de Castilla y León la viabilidad de una nueva edición de la Feria de febrero, recibiendo respuesta desde el Gabinete de Presidencia el pasado 10 de diciembre comunicando que “a fecha de hoy, no podemos conocer qué situación sanitaria provocada por la pandemia habrá a mediados del próximo mes de febrero de 2021”.

Dada la actual situación sanitaria con “fuertes repuntes, tendencia creciente y velocidad de ascenso notable” en palabras de ayer del presidente de la Junta de Castilla y León en referencia a la tercera ola de la pandemia, y atendiendo a la decisión del gobierno de la comunidad autónoma de prolongar indefinidamente hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo el confinamiento perimetral, el toque de queda y la restricción a un máximo de 6 personas de las reuniones, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha decidido la no celebración de la edición 2021 de la centenaria Feria.

Desde el consistorio destacan que han mantenido conversaciones con algunos de los expositores que llevan más años acudiendo a la cita que también desaconsejaban la celebración ya que además del riesgo sanitario existente está la imposibilidad de programar movimientos de maquinaria en este panorama de total incertidumbre. Este conjunto de factores lleva a tomar la decisión de no realizar la Feria de Febrero este año 2021, prevista inicialmente para los días 18, 19, 20 y 21 de febrero.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha valorado distintas opciones estos pasados meses para afrontar la edición de la Feria de Febrero en 2021, pero ninguna de ellas es óptima: “no es posible su virtualidad, ni vemos claro trocear por sectores la feria en distintas fechas o retrasarla por completo a otro momento del año, ya que por su categoría la Feria de Febrero merece mantener sus características propias; creemos que este parón obligado nos debe motivar a seguir trabajando y dar incluso un mayor impulso a la feria de 2022, cuando esperamos recobre todo su esplendor”.

La Feria de Febrero cumplió en 2020 su primer centenario, congregando en la última edición a 184 expositores y a miles de visitantes, siendo considerada una de las ferias agrarias más importantes del noroeste de España. En ella se expone maquinaria y aperos para agricultores y ganaderos, productos fitosanitarios, semillas, automóviles, productos agroalimentarios y distintas carpas con artículos y servicios variados. En 2020 recuperó además su esencia original: el concurso-exposición de asnos de raza zamorano-leonesa, autóctonos de la comarca.

No es la primera vez que en estos 100 años la afamada feria de Valencia de Don Juan no se celebra, ya que con seguridad durante la Guerra Civil no se convocó en 1937, 1938 y 1939, concluyen desde el consistorio coyantino.