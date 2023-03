UPL, satisfecha con el trabajo en la oposición municipal

Los concejales leonesistas en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, Teresa Fernández y Enrique Valdeón, han presentado hoy en rueda de prensa una publicación con el resumen de su labor en la oposición durante los últimos 4 años.

Tras criticar lo que está sucediendo en las últimas semanas en las que “nos encontramos que tanto representantes del gobierno de la nación como de la administración autonómica, vienen a ofrecer lo que no han hecho durante los últimos años y ahora nos ofrecen la ronda noroeste, el soterramiento del cruce de La Granja, la segunda fase del Hostal de San Marcos, la ejecución de las obras de modernización del Teatro Emperador, todas ellas promesas de las que no sabemos nada desde que comenzó el gobierno del PSOE y ahora vienen a León a ofrecernos estas inversiones para las que, en algunos casos, no hay cifras, ni plazos, es decir: humo y brindis al sol”, ha afirmado Sendino, y frente a este humo, en el Ayuntamiento de León, los tres concejales leonesistas hemos hecho una labor y demostrado la utilidad de UPL.

Presentó el portavoz un resumen del trabajo realizado en los últimos 4 años por parte de los concejales en la oposición, quienes han presentado 85 enmiendas a los presupuestos municipales, que suponen más de 10 millones de euros, enmiendas que se traducen en la creación del parking de autocaravanas, el pabellón de Puente Castro, una deuda histórica con este barrio, los parques infantiles cubiertos, mejores instalaciones para la Protectora de Animales, los videomarcadores del campo Reino de León, el césped artificial y nuevas gradas en varios campos deportivos, el techado del campo de rugby y el campo de La Palomera, la remodelación del Palacio de Deportes, el skatepark en Eras de Renueva, el cheque bebé y ayudas a las tasas universitarias, entre otras, además de las más de 500 reivindicaciones efectuadas, afirmó Sendino.

Todas ellas “medidas que han servido para mejorar la ciudad pero también consideramos que no se ha llevado a cabo todas las necesidades de la ciudad y los leoneses, y de ahí que para las próximas elecciones seguiremos reivindicando muchas otras cosas que no se han incluido en los presupuestos municipales y que no se han ejecutado, como los tres pilares en los que basaremos nuestra campaña: la

iluminación, la limpieza y la seguridad ciudadana”. Una labor que desde UPL manifiestan sentirse orgullosos y por eso han querido plasmar en una publicación que tratarán de hacer llegar a todos los leoneses, “porque UPL estando en la oposición ha logrado todo lo que se recoge en esta publicación. Hemos presentado 43 mociones, entre las que destacamos la moción para conseguir la autonomía de la Región Leonesa que, con reticencias por parte del PSOE en un principio y que finalmente fue aprobada con sus votos, no podemos olvidar que fue una moción de Unión del Pueblo Leonés, además de otras mociones de reivindicación y mejora para León”.

Por eso, quiso finalizar Sendino, nos presentamos a las elecciones como el partido que en la oposición más labor ha realizado y que mejor ha permitido que la ciudad prospere.

Leonesismo

El portavoz leonesista aprovechó la ocasión para recordar que “si el PSOE ha gobernado es porque la legislación electoral permite que gobierne la lista más votada” e insistió en que “no se puede olvidar” que la moción en defensa de la autonomía de la Región Leonesa fue presentada por UPL aunque fuera aprobada con los votos del Grupo socialista.

En este sentido, Eduardo López Sendino calificó de “trampantojo” el leonesismo defendido por José Antonio Diez, ya que “no se puede olvidar” que José Antonio Diez “se va a presentar con las siglas del PSOE”, que “la papeleta que tendrán los ciudadanos para votar es la del PSOE” y que “no va a engañar a nadie” porque el partido, a nivel provincial, autonómico y nacional “denigra a la Región Leonesa”.

“No entendemos cómo una persona que se dice leonesista está en un partido que denosta la autonomía y no está dispuesto a reivindicarla, sino que pretende engañar a los leoneses, pero estos son inteligentes para darse cuenta que se trata del candidato de un partido en contra de la autonomía”, resaltó el leonesista.

En esta misma línea, Sendino puso de relieve que “lo único” que le interesa al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es Valladolid y Castilla, al tratarse de una persona “carente de contenido e inútil para defender a León”, tal y como consideró que se ha demostrado con el Corredor Atlántico, sobre lo que detalló que “lo único que le interesa que pase por Valladolid cuando León es el eje neurálgico del noroeste España y debería ser el nodo”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado