UPL inicia una segunda fase para lograr la autonomía de la Región Leonesa. Tras dos años del inicio del camino con la presentación de la moción autonomista en el Ayuntamiento de León y haberse logrado superar el 50% a favor del sí los leonesistas anuncian nuevas acciones.

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, acompañado por el vicesecretario, Eduardo López Sendino, ha hecho hoy balance de lo conseguido en los últimos dos años en los que UPL presentó una moción en el Ayuntamiento de León buscando un cambio del modelo territorial y esa autonomía número 18, un camino que ha llevado a muchos ayuntamientos de la provincia de León y algunos de Zamora y Salamanca, buscando el posicionamiento de todos los concejales, en un movimiento que siempre hemos defendido que era transversal, con concejales de todos los partidos, no sólo los grandes, sino otros con menos representación e incluso independientes.

Con este balance quieren recordar los leonesistas dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas es que se ha superado el 50% de la población representada con un porcentaje por habitantes representados del 50,07%, en cuanto a la provincia de León. Esto constituye un primer hito que nos propusimos y que se ha superado, afirmó el secretario general de la formación.

Recordar que en estos dos años ha habido 101 concejales de UPL que han votado a favor de la moción, pero es que mayoritariamente concejales del PSOE, a pesar de las cartas y llamadas, han votado también a favor, hasta un total de 110, siendo 24 los que han votado en contra. Incluso en el PP, después de las presiones de su partido, decir que se ha igualado entre 57 concejales que han votado si, e incluso de ciudadanos, que han votado a favor. Tanto en UPL como en Podemos no ha habido ni un solo concejal que haya votado en contra, en el caso del PSOE ha sido un número minoritario, hablamos de 24 concejales, y en el PP 69, siendo 11 los de Ciudadanos.

A partir de aquí se abre un nuevo camino, ha asegurado Santos, un nuevo escenario y es que aunque ha hemos conseguido llegar a este punto, vamos a intentar aumentar, y esto exige que llevemos el problema fuera de León, por lo que iniciaríamos la 2ª fase. Vamos a pedir, sobre todo a ese partido político que ha sido muy proclive a lo que estamos planteando, que es Podemos y que está gobernando España, una reunión, una cita para que, como socio de gobierno de la nación pueda trasladar a Madrid el problema del marco territorial que existe en León. Este camino no se termina en Podemos, queremos que el problema de León, Zamora y Salamanca llegue a Madrid, creemos que las direcciones provinciales procuran no llevar o minimizar este problema a las direcciones nacionales y por eso trataremos de hacerles llegar lo que está pasando aquí, qué es lo que dice la ciudadanía y qué es lo que dice ese más del 50% de la población representada. Estamos seguros, afirmó el leonesista, que a nivel autonómico no es tan evidente, y después de escuchar a Igea y Mañueco, está claro que son conscientes del problema, otra cuestión es que no quieran darle solución, y digo esto, afirmó, porque tanto uno como otro se empeñan en decir una y otra vez que el mapa autonómico está cerrado y cuando alguien dice hasta la saciedad que el mapa autonómico está cerrado es porque no está cerrado, no en vano hace poco una catedrática de derecho consitucional ha afirmado lo que viene diciendo tanto tiempo UPL, y es que el mapa autonómico no está cerrado y solo depende de la voluntad política el cambiarlo. No hace falta más que eso, voluntad política, insistió Santos.

Por tanto reconocemos el esfuerzo de Mañueco e Igea con tantas visitas a León prometiendo tantas cosas después de 37 años, todos los días prometiendo, y estamos encantados, pero lo que sería ya estupendo es que cumplieran alguna de esas promesas, pero como no esperamos mucho, lo único que nos queda es sentirnos satisfechos de que UPL, el movimiento leonesista haya provocado que el señor Mañueco empiece a conocer la provincia de León, la comarca del Bierzo, que continuamente nos visite y que continuamente nos prometa lluvia y lluvia de millones. Lo que pone de manifiesto es su debilidad política, la debilidad absoluta de su socio de gobierno y sobre todo da una muestra de cuál es el escenario político en esta comunidad autónoma. Eso si, añadió el leonesista, les pedimos que si no son capaces de garantizar una estabilidad en esta comunidad autónoma no estaría de más que preguntaran a la ciudadanía que es lo que quieren decidir en estos momentos, y esto pasa por convocar elecciones anticipadas. Preguntar a los ciudadanos siempre es bueno y en estos momentos es necesario, creo que además se están dando circunstancias, como la última noticia del PP en Salamanca, que ayudan también a que el señor Mañueco comience a revisar cuál ha sido su estructura y sus movimientos para llegar a la presidencia del PP, si unimos eso a los 24 millones de fianza que tiene que poner la Junta en el caso de la trama eólica, si unimos las dudas que se ciernen sobre el apoyo de la Junta sobre el proyecto de Barcial del Barco de la refinería, creo que todo esto recomienda que el señor Mañueco convoque elecciones rápidamente. Es evidente que sobre el PP se erigen grandes nubarrones de corrupción, ya no digo aquellos que vinieron a la política para regenerar que están dando cobertura a una situación de corrupción que no tiene cabida en la política.