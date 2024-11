La Semana Micológica de León celebra su 50 aniversario

La Semana Micológica de León celebra su edición número 50 y lo hace con un amplio y variado programa de actividades que se desarrollará entre hoy lunes día 4 hasta el 10 de noviembre.

Organiza la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, que cuenta con más de 200 socios y fue fundada en 1974 lo que la convierte en una de las cuatro más antiguas de España y la decana de las Asociaciones Micológicas de Castilla y León.

Entre las labores de divulgación que realiza esta asociación destaca la Semana Micológica que en esta edición cuenta con una programación que abarca varios aspectos del mundo de las setas con la que acercar a los leoneses la micología donde la provincia leonesa es especialmente privilegiada siendo una de las regiones de Europa con una mayor diversidad fúngica.

PROGRAMACIÓN

Dentro de la programación hay tres conferencias los días 4, 5 y 7 de noviembre. La primera de ellas correrá a cargo de Julio Carbero Martín que hablará de ‘El mundo de las trufas y los hongos hipogeos’. Al día siguiente, el martes 5, será el turno de José María Escapa con ‘¿Se come no se come? Distingue las principales setas comestibles de León’. Y, por último, el jueves 7 de noviembre cierra este ciclo Aurelio García Blanco con ‘Setas del bosque ripario o de ribera’.

Todas las conferencias serán en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, con entrada por la calle Alfonso V, con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 6 de noviembre a las 20:00 horas se ha programado un showcooking micológico con alumnos del Ciclo de Hostelería del CIFP Ciudad de León en el que también participarán las profesoras Mónica Benavides y Yolanda León. Se trata de una actividad gratuita previa inscripción en la que tienen preferencia los socios. Se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento con entrada por la calle Alfonso V.

También se ha programado un curso de Microscopía Micológica en colaboración con la Universidad de León los días 4 y 5 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas. Será impartido por Teresa Mª López Díaz y José Ángel González Cuenca. Se desarrollará en el Edificio Darwin del Campus de Vegazana de la Universidad de León. Es necesaria inscripción previa.

Dentro de las propuestas de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge también figuran dos salidas al campo los días 8 y 9 de noviembre. Una actividad para recolectar las especies que después serán expuestas durante la jornada del domingo 10 de noviembre.

Será precisamente esa exposición micológica la que cierre esta programación el domingo 10 de noviembre. Se celebrará a partir de las 11:00 horas en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.