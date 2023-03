Sara y Pablo llevarán el nombre de León al espacio

Nuestros dos famosos y futuros astronautas ya poseen el título de Hijos Predilectos de León.

Sara García y Pablo Álvarez han recibido el galardón en un acto protocolario que se ha celebrado en el Auditorio, en presencia de numerosas autoridades y también niños y niñas de varios colegios de León.

Tras los múltiples agradecimientos, SARA GARCÍA decía que en todos los lugares les preguntan Qué tiene León....

Para ella, la parte emocional la resumía así: mi hogar, mi corazón y mi alma

El nombre de León, a este paso, llegará a la luna, al espacio. Pablo Álvarez se compromete a ser el mensajero. También deja un mensaje a los más jóvenes.... todo se puede conseguir con paciencia y esfuerzo.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presidido esta mañana el acto de entrega del Título de Hijos Predilectos de la Ciudad de León a los astronautas leoneses de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García, como reconocimiento institucional y que han alcanzado el prestigio internacional y por su contribución a la promoción de la ciudad. El acto ha contado con la pieza musical de la soprano Judit Martínez acompañada por el piano que interpretaron Canción de la luna y el Himno de León para finalizar. Además ha participado la niña Samar del Colegio Ponce de León, quien le entregó a Sara la insignia mientras que Pablo recibió la condecoración del alcalde.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la labor de estos dos jóvenes que ha puesto en el mapa internacional la ciudad con valores muy positivos que deben de ser referentes para toda la juventud.

“Es evidente Pablo y Sara han alcanzado prestigio internacional y nacional y que, desde que el pasado mes de octubre, sus nombres fueron dados a conocer por la Agencia Espacial Europea como aspirantes a astronautas no hay dos jóvenes científicos españoles más conocidos que ellos. Y destaco lo de científicos porque no es ésta una profesión muy dada a la relevancia, desplazadas por otras que, seguro, tienen menos repercusión social pero sí más rédito económico o más seguidores en las redes que, desde hace unos años se ha convertido en una regla para medir el éxito social”, ha resaltado.

Además, su formación científica encaja con uno de los sectores esenciales para la ciudad de León y por este motivo, el edificio de Empresas de Base Tecnológica –conocido como Edificio Rojo de Eras de Renueva? y el nuevo, edificio que se levanta en la parcela anexa llevará su nombre como Complejo de Empresas de Base Tecnológica Pablo Álvarez y Sara García, para recordar su gesta internacional.

De León a la luna

“Su elección abre, para ellos, una carrera nueva que puede llevarles a la Luna, pero que les llevará a una preparación máxima, unas pruebas complejísimas y un papel destacado en la historia y en la ciencia. Quizá ni ellos mismos se atrevieron a soñar en llegar tan alto y tan lejos”, ha enfatizado José Antonio Diez.

“Pero ellos soñaron con hacer cosas grandes. Y sé que lo soñaron porque trabajaron para ello. Se formaron en sus respectivas carreras, Ingeniería y Biología, y ampliaron estudios. Formación universitaria complementaria, idiomas, especialización…”, ha remarcado el regidor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, el alcalde hizo un recorrido por la carrera profesional de Pablo y Sara que recibieron su formación académica en la Universidad de León. “Este es punto que quiero destacar y lo he hecho siempre que he tenido ocasión. Subrayar que la Universidad de León es un punto de partida excepcional para cualquier carrera profesional. No es necesario irse fuera de la ciudad para empezar a trabajar los sueños”.

Niños y jóvenes

En este punto, Diez ha indicado que el acto, celebrado en el Auditorio Ciudad de León ha contado con niños y jóvenes de León. “Hemos querido que hoy, cientos de niños y jóvenes de la ciudad, pudierais arropar a Pablo y Sara para mostrarles a ellos que son un ejemplo para la juventud leonesa, un ejemplo a seguir en dedicación, trabajo y entrega. Porque para llegar donde ellos han llegado han tenido que trabajar mucho, formarse con dedicación y esfuerzo”.

Hay que recordar que el pasado día 23 de noviembre de 2022, la Agencia Espacial Europea (ESA) hizo públicos los nombres de los integrantes de su nuevo grupo de astronautas, una selección en la que participaron más de 22.500 aspirantes europeos, y en la que fueron seleccionados los leoneses Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso.

Su designación y elección entre miles de candidatos tras una durísima serie de pruebas en las que se tuvieron en cuenta sus currículos personales, su formación y su respuesta a las pruebas realizadas ha hecho que durante este periodo se haya hablado de León en todos los medios de comunicación internacionales. Igualmente, Pablo y Sara han puesto en valor la formación recibida en su ciudad natal, su talento, trabajo y dedicación.

“León es mi casa, mis raíces y aquí descubrí mi pasión por la ingeniería”, ha pronunciado Pablo Álvarez en su discurso. También lanzó un mensaje a la juventud: “que la historia de Sara y mía sirva de ejemplo y que es posible de alcanzar los estrellas”. En esta misma línea, Sara García agradeció “este honor” y con “inmensa emoción” este título.

“León es una tierra para presumir”

Finalmente, el alcalde ha animado a Pablo y Sara para llevar con honor este título y el cariño de toda esta tierra. “Todos, ellos y vosotros, llevad con honor el título de hijos de León porque es León una tierra para presumir. Sentíos muy orgullosos de ser herederos de un Reino donde se gestaron muchos de los derechos que hoy reconocemos como fundamentales, un Reino y una tierra capaz de grandes gestas, con hijos ilustres que nos han precedido y legado esta ciudad para que la conservemos”.