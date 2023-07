La pianista Sira Hernández estrena en Casa Botines composiciones inspiradas en la obra de Sorolla

El semisótano del Museo Casa Botines Gaudí acoge mañana miércoles 19 de julio a las 19:30 horas el recital ´Homenaje a Joaquín Sorolla´ interpretado por la reconocida pianista Sira Hernández. Con ella charlamos hoy en Herrera y Mediodía en Cope León.

El concierto se inscribe dentro de las actividades programadas por FUNDOS con motivo del centenario de la muerte del artista valenciano. Una agenda que se estructura en torno a la exposición temporal ´Sorolla y el paisaje de su época´, que puede disfrutarse en el Museo Casa Botines de Gaudí hasta el próximo 3 de septiembre.

Las entradas del concierto pueden adquirirse de forma presencial en la taquilla o a través de la página web del Museo a un precio de 5 euros.



Sira Hernández se ha inspirado en la extraordinaria obra del maestro indiscutible de la luz, con la que ilumina e ilustra numerosos momentos cotidianos, reflejo de la forma de vida de toda una época, elevándolos a la categoría de arte. Una selección de piezas de I. Albéniz, y F. Mompou conducirán al público a ese mundo nuevo donde la luz y la sonoridad ‘respiran’ de manera diferente a como lo había hecho hasta entonces. Hernández incluye en el programa, como estreno absoluto, sus ‘Momentos Musicales – Impresiones’, breves piezas fruto de la contemplación y percepción de esos momentos de la vida cotidiana, cuya serenidad y belleza nos iluminan en ocasiones para dar sentido al resto de nuestra vida.

Como compositora, Sira Hernández ha obtenido una gran reputación con la grabación de sus composiciones en el álbum “Initiation to the Shadow” para el sello Naxos, y “Tre Impressioni, sulla Divina commedia” para Sony Classical. “Initiation to the Shadow” llega a ser el quinto CD en ventas de Naxos en el mes de mayo de 2020, y “Tre Impressioni sulla Divina Commedia” se alzó en 2022 con los prestigiosos premios Global Musica Awards para mejor composición y mejor interpretación, entre otros galardones. Así mismo se ha reconocido este trabajo discográfico como uno de los 10 mejores Cds del año 2022, por la prestigiosa revista 440 Clàssica.