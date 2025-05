Pablo Rodríguez, medallista de natación adaptada con Síndrome de Down: "Se lo dedico a mi novia Paula"

León - Publicado el 28 may 2025, 13:02 - Actualizado 28 may 2025, 14:48

Pablo Rodríguez Pardo es un gran nadador. Lo ha demostrado en múltiples campeonatos consiguiendo medallas y reconocimientos. Junto a su entrenador, Jesús Martínez González, Pablo visita la Cadena Cope para participar en el espacio "Entre Nosotras", en el que colaboran La Nueva Crónica de León y la 9 TV.

Pablo nació con Síndrome de Down y con sólo seis meses comenzó a participar en un programa de estimulación en el medio acuático. Jesús se hizo cargo de su aprendizaje y desde entonces nunca se han separado. Preguntado por sus cualidades y si ya despuntaba desde tan pequeño, Jesús comenta que "ha sido cuestión de meter muchas horas, muchos años y fue después del COVID cuando nos planteamos la posibilidad de que empezara a competir porque había agotado todas las etapas en la escuela de natación y ya solo nos quedaba probar la respuesta que él podría tener en la competición".

En el último Campeonato de España de natación adaptada Pablo ganó cuatro medallas, dos de plata y dos de bronce. Su próximo objetivo: Conseguir el oro. "Un día, dos días de descanso a la semana y a seguir practicando muchas horas, a ganar técnica, a ser más eficiente en el agua, que se canse menos haciendo lo mismo y de esa manera, bueno, pues cuando tengamos que dar velocidad pues conseguiremos ser más rápidos y ahí estamos. La verdad es que la progresión sigue y no sabemos dónde va a parar" señala Jesús.

Pablo entrena "de lunes a sábado y muchos fines de semana tiene competiciones, o sea que casi estamos siete días" dice su entrenador. "Hace dos horas diarias en la piscina y luego cuatro días hace una preparación especial en seco. Utilizamos un pabellón en el que trabajamos por mucho su tono muscular que es más bien bajito por sus características y luego también en el gimnasio con pesas. Así buscamos evitar lesiones, buscamos que su cuerpo esté más fuerte y eso en el agua pues se va a notar también en un mayor rendimiento".

ESTILOS

Sus estilos favoritos con espalda y braza, aunque practican también mariposa y crol. "Desde un principio planteamos que nadara todo, porque yo como técnico así lo entiendo, es una visión particular que otros entrenadores comparten. Pero si tú mejoras en braza, por mucho que te guste el crol, vas a estar mejor en crol. Y si mejoras el crol, pues vas a ser mejor en mariposa. No especializar mucho y sí que tener un bagaje amplio de experiencias, de dominio de la técnica, así también evitamos lesiones. Si algún estilo se nos estanca o si nos encontramos con un rival muy fuerte en el estilo que a él más le gusta, bueno, pues tenemos la alternativa de los otros estilos. Así que desde el principio hemos trabajado bien los cuatro estilos, con sus salidas, sus virajes, su nado submarino, la técnica, el reglamento. Y bueno, pues de momento sí que ha conseguido sus primeros resultados en espalda y braza, que es donde más él se ha visto de primeras más competente. Pero ahora el crol está también despuntando. La mariposa, que es un deporte muy complicado, que exige de mucha fuerza, de mucha coordinación, va también mejorando sus tiempos".

La Federación de Castilla y León le ha seleccionado para participar en espalda y crol en la última convocatoria para el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, que la Castilla y León, lo que a juicio de su entrenador "también ha sido un acierto el elegir los cuatro estilos, no descartar ninguno porque también así le da posibilidades en otras elecciones y campeonatos".

cAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES

El próximo reto es el Campeonato de España por clubes en Zaragoza, "es natación adaptada y es un campeonato muy difícil porque es lo que se denomina multidisability o multidiscapacidad. Entonces todas las discapacidades compiten juntas. Imaginaros pues una persona sin visión, con una persona con autismo, con una persona con una discapacidad física que le pueda faltar una pierna o las dos piernas o los brazos, una persona con parálisis cerebral. Entonces todo eso se pone en común". Valorar quién nada más rápido y lo hace mejor ers sumamente complicado . "No puedes comparar una discapacidad que pueda tener un autista con una parálisis cerebral. Uno igual tarda mucho tiempo pero el esfuerzo y el recorrido que ha tenido y ese mérito, entonces lo que se hace es cada discapacidad tiene un campeón del mundo en una distancia, en un estilo. Y ese campeón del mundo pues marca una referencia que son mil puntos. Y lo lejos que te quedes tú o lo cerca de ese campeón del mundo pues se van graduando los puntos, de mil puntos hasta pues un puntito. Y eso permite que puedas poner en comparación diferentes discapacidades y diferentes estilos, le da un valor a tu marca". Jesús considera que los síndrome de Down deberían tener una categoría propia, "a pesar de que no solamente es una discapacidad intelectual, sino que también vemos que tienen muchas limitaciones físicas, pero están dentro de discapacidad intelectual. Entonces ahí nos enfrentamos pues autistas, a otro tipo de discapacidades, que físicamente son muy fuertes. Hay ahí un debate abierto de si los síndrome deben tener su propia categoría o no y de momento estamos así, entonces vamos para allá".

PAULA

Pablo y Paula se conocen desde los tres años y desde entonces se consideran novios. Ella no entiende de natación pero baila flamenco muy bien. Pablo afirma que cuando gana una medalla se la decida a ella aunque también tiene en mente a sus padres, a su hermano y a su entrenador, que afirma que "es una persona positiva. Sí, tiene buena actitud y muchas ganas. Como a todos hay veces que no te apetece y tiene sus días para intentar escaquearse. Todo es bondad y buen hacer".

Además de la natación le encanta el fútbol y se alegra mucho del ascenso a Segunda división de la Cultural y deportiva Leonesa. También le gusta el baloncesto y el tenis.