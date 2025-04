El Obispo de León: "La Semana Santa es tiempo de esperanza y de creer en el amor más grande"

"La Semana Santa tenemos que contemplarla con una profundidad y una hondura que no se trata de recordar los hechos solamente, sino el significado de esos hechos. El Papa Benedicto XVI lo dice de una manera muy preciosa en su encíclica Spe Salvi, en esperanza fuimos salvados. No se trata de unos datos, de unos hechos para comprobarlos históricamente, sino de la esperanza que nos ofrece la redención. Por lo tanto, todos los pasos, y no me refiero a las imágenes, sino a los pasos que se dan interiormente para prepararse y para celebrar la Semana Santa, tienen que llevar a contemplar, a creer en el amor más grande que nos espera, que es lo que da sentido a la vida". Así lo apunta en Obispo de la Diócesis de León Luis Ángel de las Heras en el espacio "Entre Nosotras".

Comienza la Semana Santa este viernes 11 de abril con la mirada puesta en las personas más vulnerables y con la esperanza como mensaje protagonista.

El obispo subraya que "en las celebraciones de la Semana Santa está el origen de todo esto y ahí podemos contemplarlo en la celebración de, bueno, el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el triunfo exterior cuando en realidad es el interior el que va a servir, la cena del Jueves Santo, el amor fraterno, la Eucaristía, que es fuente de vida y de esperanza, la pasión y la muerte de alguien que se entrega por amor, con un amor infinito, con un amor que llega a todos los rincones de la tierra. Bueno, yo creo que es algo para estremecerse y también para vivir con esa esperanza y después la resurrección, la vigilia pascual, la luz en medio de la noche, la noche de nuestro mundo que viene a ser iluminada y esto también en las procesiones exteriormente es lo que se reparte, lo que se da, lo que se significa".

Este año la procesión del Encuentro en la mañana del Viernes Santo se celebra junto a la Catedral por las obras que se están desarrollando en la Plaza Mayor de la capital. Para Luis Ángel de las Heras "no es lo mismo la Plaza Mayor que la Plaza de Regla, pues tiene más estrecheces y hay más limitaciones, pero bueno, ha habido varias reuniones para organizarlo, ha habido buena disposición. Yo he llamado a todos al entendimiento y ha habido buena voluntad para entenderse".

COPE "Entre Nosotras": El obispo de la diócesis de León, Luis Ángel de las Heras

PEREGRINACIONES A ROMA

La Cadena Cope colabora con la peregrinación diocesana a Roma que se realizará del 21 al 24 de abril dentro del Jubileo 2025. El obispo de León señala que recorreremos "los lugares jubilares de Roma y acercándonos a la tumba de Pedro, al origen de apostolicidad de nuestra fe, donde nosotros volvemos a los orígenes, volvemos al amor primero. Cada vez que uno va a Roma es como volver al amor primero".

A la peregrinación jubilar de la diócesis van entorno a 130 personas representando a la diócesis. "Todas las diócesis están viajando a Roma, va a haber en torno a 39-40 millones de personas a lo largo del año que van a estar yendo a Roma a ganar el jubileo, a revivir esta esperanza. La universalidad de la iglesia se ve perfectamente en Roma y eso nos tiene que dar también una visión mucho más amplia y más esperanzada a los diocesanos de León".

Por fortuna el Papa Francisco ya se encuentra más recuperado de su convalecencia y como señala Luis Ángel de las Heras "hemos podido verle en el jubileo de los enfermos pues saludando y dando gracias. Nosotros podemos rezar por él, igual que podemos rezar por tantas personas que nos lo piden o lo necesitan. No sé si le veremos cuando estemos en Roma, pero estaremos cerca de él y eso también es importante".

Y en pleno Jubileo hay cuatro "lugares jubilares", lugares para ejercer la misericordia y la caridad: La Catedral, la Basílica de la Virgen del Camino, el comedor de la Asociación Leonesa de Caridad y la Residencia de Mayores de Fontanil de los Oteros, "donde es muy importante también que nos acerquemos para transmitir esperanza, pero sobre todo para recibir esperanza de las personas que están allí, que apuestan por la vida, que miran a la vida con ojos de esperanza, las religiosas que los atienden, los residentes que están felices y contentos. Lo mismo que en la Asociación Leonesa de Caridad, nos llenamos de esperanza por la solidaridad que supone la asociación, por tanta ayuda como da, no sólo ayuda material, para dar de comer a la gente, sino también acogida, también acompañamiento, escucha, y todo esto creo que es muy importante que en el jubileo de la esperanza lo tengamos presente para que nos ayude a esperanzarnos".

jubileo de las cofradías

El jubileo de Las Cofradías tiene lugar del 16 al 18 de mayo con "una presencia muy importante de cofrades de León, acompañando al Nazareno, muchos cofrades, pero también de otras cofradías, para ganar ese jubileo. Y además, pues bueno, voy a aprovechar los micrófonos para anunciar otra cosa, y es que el día 10 de mayo, a las seis de la tarde, en la catedral, tendremos una misa para el envío al jubileo de Las Cofradías, que va a presidir el anuncio de su santidad, ahora ante la Unión Europea, pero todavía en España, Bernardito Auza".