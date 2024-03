El Obispo de Astorga: "En Semana Santa queremos que se valore la verdad última, la belleza interior"

Ante la próxima celebración de la Semana Santa hoy protagoniza el espacio "Entre Nosotras" de COPE León, Mons. Don Jesús Fernández González, Obispo de la Diócesis de Astorga.

Monseñor destaca que "la gran riqueza de la Semana Santa es la historia de amor que se vivió en algún momento por parte del Señor hace dos mil años y que cada año repetimos, revivimos, y que hacemos nuestra, pues identificándonos con él, en la subida a la cruz y también en la alegría de la resurrepción".

Tanto el pregonero de la Semana Santa de León, el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, como el de Ponferrada, el nuncio del Papa Francisco en España y Andorra, Monseñor Bernardito Auza, hicieron incapié en que la Semana de Pasión va más allá de la repercusión económica y el turismo, aunque "comprendemos que el turismo es una riqueza para las poblaciones y nuestro deseo es que también la gente viva bien y pueda ganar lo suficiente, por lo tanto no estamos en contra de eso, lo que queremos es potenciar lo más valioso. Por eso en nuestros pregones y en nuestras exhortaciones, buscamos que se valore la verdad última, porque puede estar desfigurada precisamente por ese envoltorio tan escénico y puede estar ocultándose lo verdaderamente interior, es decir, la belleza interior".

Falta de sacerdotes

Esta es una de las mayores preocupaciones, la escasez de sacerdotes, especialmente en verano, con las fiestas patronales, y en Semana Santa. Gracias a las Unidades Pastorales tratan de compartir espacios y concentrarse en lugares céntricos de las zonas, además de "animar a la gente que participa haciendo celebraciones el domingo, etc, que pueda hacer devociones de piedad popular, como Vía Crucis, canciones o el Rosario de la buena muerte" que el obispo ya vivió de niño.

Hace unos años apareció un documento donde se refleja esta preocupación, el Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, que los obispos españoles han adoptado como suyo, donde se refleja esta escasez de vocaciones. En la diócesis de Astorga sólo hay tres seminaristas, muy pocos teniendo en cuenta la cantidad de sacerdotes que cada año se jubilan incluso fallecen.

Monseñor no cree que desaparezcan los seminarios, pero sí cambiarán las formas. "El Vaticano nos está urgiendo para concentrar comunidades más significativas, lo cual quiere decir que seguramente tengamos que movernos a otro espacio formativo. No se cierra el seminario, pero van a concentrarse también muchos de ellos, sobre todo en la parte norte de España".

Presidente de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española

El Obispo de Astorga asume este nuevo cargo con ilusión y algo de preocupación porque "requiere de tiempo y la verdad no tengo mucho. No supone llevar muchos departamentos. A mí me corresponde la coordinación y también la presencia en la comisión permanente de la Conferencia, es decir, más trabajo". De todos modos afirma sentir ilusión y el deseo de trabajar en un campo muy significativo de la Iglesia.

Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo

Como Obispo que encabeza las Edades del Hombre en Villafranca, "es muy hermoso, sobre todo cuando uno ha visto el relieve que estas Edades del Hombre tienen". Este evento tiene mucho alcance y potencialidad y vista la ilusión con que lo reciben en Villafranca, es "un honor poder tenerla en nuestro territorio y poder enseñar la belleza de nuestros elementos artísticos y de nuestra fe en último término a los que nos vayan a visitar".

Ruta Mariana del Sur

La Diócesis de Astorga es muy viajera y peregrina. "El año pasado estuvimos en Tierra Santa y también se agotaron las 100 plazas, y se agotan muy rápido. ¡Encantados! Nos gusta conocer mundo y viajar juntos", apunta.

Secularización

Monseñor subraya que en los últimos decenios ha habido un descenso de la práctica religiosa o secularización, incluso después de la pandemia, pero los que permanecen "se encuentran más fortalecidos", gracias a la formación integral de esas personas. Ejemplo de ello es la creación de una nueva cofradía o el número de inscritos en la Escuela diocesana de evangelizadores en las unidades pastorales, con más de 400 personas.

Lambrión Chupacandiles

Por último, preguntado por la reciente instalación de esta escultura al lado de la Iglesia de San Andrés y el Castillo de los Templarios, el Obispo afirma que la reproducción de este nazareno es "una buena idea" ya que es toda una institución de la Semana Santa ponferradina, y sin duda ocupa "un lugar muy significativo".