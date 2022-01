Muere Saturnino de la Fuente, el hombre más viejo del mundo

Muere el leonés Saturnino de la Fuente, el hombre más longevo del mundo.

El leonés Saturnino de la Fuente García, nacido en el barrio de Puente Castro el 11 de febrero de 1909, acaba de fallecer, cuando le faltaba menos de un mes para cumplir 113 años.

La muerte le llegó de forma repentina, después de desayunar con normalidad como todos los días. Su hija Angelines comprobó como se le iba la vida en un minuto.

Esta tarde será velado en el tanatorio de Eras de Renueva y mañana se celebrará el funeral en la Iglesia de Puente Castro y posterior entierro en el cementerio.

El pasado mes de octubre recibió el título Guinness World Record que lo acreditaba como el varón más longevo del mundo, con 112 años y 211 días. La noticia se la comunicaron en agosto pasado y en octubre llegaba el galardón oficial.

Desde hace 27 años vivía con su hija Angelines y su yerno Bernardo, que le han cuidado con esmero y cariño.

Casado en 1933 con Antonina Barrio, el matrimonio tuvo siete hijas y un hijo que falleció siendo niño. En la actualidad tiene 14 nietos y 22 bisnietos a los que, debido a la pandemia, no pudo ver mucho en los últimos tiempos.

Con poco más de metro y medio de altura, Saturnino agradece a su baja estatura el haberle librado de combatir en la Guerra Civil. En su lugar, pasó esos años trabajando como zapatero, fabricando botas para el Ejército. Pasó gran parte de su vida trabajando en este oficio y se convirtió en el zapatero más famoso de la zona.

Su mayor afición siempre ha sido el fútbol y le apasionan especialmente los equipos locales del Puente Castro, del que fue cofundador y jugador, y de la Cultural Leonesa. Cuando se le pregunta por el secreto de su longevidad, suele responder con dos recetas: “una vida tranquila... y no hacer daño a nadie”. Su hija Ángeles y su yerno Bernardo se hacen cargo de sus cuidados en la actualidad.

Saturnino nació oficialmente el 11 de febrero de 1909, aunque siempre ha sostenido que nació el 8 de febrero y elegía celebrar su cumpleaños en esa fecha. El anterior poseedor del récord que ahora ostenta el leonés era Emilio Flores Márquez, que llegó a vivir 112 años y 279 días.

El título de la persona más anciana que vive actualmente pertenece a Kane Tanaka, una mujer japonesa que ya tiene 118 años. La persona más anciana que ha vivido fue la francesa Jeanne Louise Calment, que vivió hasta los 122 años y 164 días.

Saturnino de la Fuente García era conocido como Pepino, como le apodaron en su barrio natal de Puente Castro, va mucho más allá de la tierruca.

En Puente Castro todos los vecinos que llevan años viviendo a la otra orilla del Torío conocen a Saturnino de la Fuente, para ellos ‘Pepino’, el zapatero por cuyo pequeño taller todos han pasado alguna vez, han compartido charla mientras esperan un arreglo o escuchan cómo les cuenta la historia de uno de los orgullos «del Puente», su equipo de fútbol, en el que jugó de delantero centro y fue uno de sus históricos directivos, ya hace casi un siglo, en 1927.

“Mi padre, contaba, no me inscribió en el registro hasta unos días después de nacer, entonces se hacía con frecuencia pues fallecían muchos niños al nacer o en los primeros días y así se evitaban en papeleo si te morías», explicaba este hombre menudo y excelente trabajador, pues además de zapatero en Puente Castro trabajó en una zapatería de la capital. «Tampoco me podía despistar a la hora de trabajar, que había mucha familia que alimentar». No le falta razón pues Saturnino tuvo «siete hijas y un chaval» con Antonina Barrio, con la que se había casado en 1933. Decíamos que celebra sus 112 años en «la obligada soledad» pues esta fecha siempre era un día grande para su extensa familia, pues la mayoría de los 14 nietos y 23 biznietos pasaban a estar con ‘el patriarca’ cuando soplaba las velas. Estuvieron en las 111 pero para las 112 los médicos y la razón han sido contundentes y «en esta casa ni sale ni entra nadie», explica su yerno Bernardo, casado con Angelines, habitual portavoz de la familia y quien recibía a concejales y demás vecinos que se acercaban a visitar a este longevo leonés que también fue el español más anciano en votar cuando acudió a las las urnas con 110 años.

112 años de vida tranquila, animados por su pasión por el fútbol, el Puente Castro, la Cultural y «todos los que jueguen bien»; más de un siglo en el que a veces repasa la cantidad de ‘gobiernos’ que vivió, desde Alfonso XII a Felipe VI, con dictaduras, república, guerras mundiales y hasta esta pandemia que le tiene encerrado en casa. Antes de ella Saturnino explicaba: «Yo con todos los gobiernos he hecho lo mismo, trabajar; y de jubilado disfrutar», porque su salud ha sido realmente de hierro, aquejado solo de una inevitable sordera y con una memoria que le empieza a costar trabajo acumular tantas cosas cómo ha vivido y en cuyos recuerdos siempre tiene un hueco para los homenajes que le hicieron en Benidorm cuando pasaba allí los inviernos con una de sus hijas. «Con 105 años estaba como una rosa, salía a la calle solo, leía el periódico sin gafas… Es que el sol del mar es muy bueno para todo», razonaba el zapatero a su regreso a León.

La suerte le ha acompañado. Ha sobrevivido a dos pandemias, se libró de la mili y no le movilizaron al frente durante la Guerra Civil porque era más útil haciendo calzado para los soldado. En 1937 se libró de chiripa de perecer bajo los escrombros que dejó el accidente de un avión de la Legión Cóndor en la calle La Rúa, que se estrelló sobre un tejado. Acababa de salir de la tienda para hacer un mandado.

Ha sobrevivido a sus viejos compañeros del club deportivo de Puente Castro. Conserva una foto, hecha en 1927, que atestigua la afición futbolera. Están todos vestidos con la equipación a rayas del equipo. Andando el tiempo recibiría un homenaje de la directiva del Puente Castro que conserva con orgullo en casa de su hija. Saturnino ha perdido mucho oído, pero no se olvida de su fecha nacimiento, el 8 de febrero de 1909, a pesar de que en su carné de identidad pone el 12 de febrero, porque le inscribieron ese día. El año del covid y el confinamiento para protegerse del virus le ha privado de una celebración familiar por todo lo alto. Hoy ha fallecido el hombre más viejo del mundo. Descanse en paz.