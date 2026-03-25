León, epicentro europeo para observar el histórico eclipse de sol en agosto

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido a la ciudad de León para ser el punto de encuentro ciudadano en España en el que vivir el eclipse solar total que tendrá lugar el día 12 de agosto. Este evento será el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El lugar elegido será el Palacio de Exposiciones y Congresos y su entorno, considerado "un espacio ideal" por su ubicación y características para la visualización del fenómeno.

Un evento de divulgación científica

El anuncio ha sido realizado por la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez. El interior del palacio permitirá seguir la ocultación solar "momento a momento" a través de pantallas conectadas con observatorios de todo el mundo. El objetivo es "acercar el fenómeno del eclipse a toda la ciudadanía desde una perspectiva científica", con la participación de especialistas de observatorios internacionales.

Carlos S. Campillo La rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de León, José Antonio Diez, presentan una actividad conjunta ciudadana que desarrollarán ambas instituciones

El 12 de agosto es una fecha para mirar al cielo, pero también una oportunidad para despertar vocaciones" Nuria González Rectora de la Universidad de León

La colaboración entre la ESA, la ULE y el Ayuntamiento de León se gesta desde el pasado mes de octubre, cuando la agencia mostró su interés por la ciudad. Nuria González ha destacado que "León es un enclave privilegiado para la observación del eclipse" y que este evento permitirá "proyectar a la ciudad y la institución académica como un referente de ciencia, divulgación y participación ciudadano". A finales de abril se celebrará un encuentro para presentar la programación completa.

Ocupación hotelera casi completa

El alcalde, José Antonio Diez, ha añadido que "la ubicación geográfica y las condiciones climatológicas" de la ciudad han provocado que, "desde hace muchos meses haya una ocupación hotelera que ronda el cien por cien para las fechas del eclipse". Este fenómeno ha generado una expectación masiva, consolidando a León como el destino preferido para presenciar el evento astronómico.

La rectora ha insistido en que "el evento nace con una misión divulgativa y abierta a toda la sociedad", con ponencias y talleres en los que participarán "expertos de la ESA que han participado en misiones espaciales". Según González, "el 12 de agosto es una fecha para mirar al cielo, pero también una oportunidad para despertar vocaciones, acercar la ciencia a la sociedad y demostrar que León y su universidad puede estar en el centro de eventos científicos únicos internacionales".