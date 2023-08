Kike y sus dos hijos, Lola y Yago, recorren el Camino de Santiago para recaudar fondos para la AME

Kike y sus dos hijos, Lola y Yago, de 10 y 4 años de edad, Dos (3) Ramos en el Camino, recorrerán en total 800 km del Camino de Santiago en 30 etapas para recaudar fondos para la investigación de la atrofia muscular espinal, la enfermedad de su prima Paz y necesitan mucho apoyo para que este camino sea muy solidario. A su paso por León, explican a Cope León que el objetivo es visibilizar la enfermedad y recaudar 8.000 € para los niños que sufren AME.

La iniciativa solidaria de Dos Ramos en el Camino nació en 2018, cuando Lola tenía 5 años. Les movían las ganas de ayudar a Paz y a los demás niños con AME y de pasar tiempo juntos y como cuenta Kike, aquel viaje les marcó mucho, fue un gran aprendizaje y una gran satisfacción, porque no solo lograron llegar a Santiago de Compostela, además, lograron recaudar más de 6.000€.

Según Lola, "el Camino es más divertido de lo que parece, porque conoces a mucha gente de otros lugares, duermes cada noche en un sitio diferente y algunos albergues tienen piscina! Si es para ayudar a la prima, no importa que no haya playa y no ver a las amigas…"

Ahora el desafía es aún mayor, Lola tiene ya 10 años, se ha sumado el pequeño Yago de 4 años y, además, quieren batir el récord de recaudación.

Yago lo tiene claro, lo hacen para ayudar a Paz y otros niños con la misma enfermedad, una que hace que no te funcionen los músculos.

Paz es el motor de este camino, la diagnosticaron AME Tipo I al poco de nacer y aunque le dieron una esperanza de vida de menos de dos años, gracias a que entró en un ensayo clínico de un tratamiento para la AME y a la perseverancia y esfuerzo de sus padre y hermanos, va a cumplir 7 años. Paz es una niña muy feliz, le encantan las Barbies y jugar con sus primos, Lola y Yago. Necesita que se siga investigando, para encontrar la cura de su enfermedad y terapias que reviertan los daños ya causados por ella.

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad muy grave, neurodegenerativa y de origen genético. Actualmente existen 3 tratamientos que frenan su evolución, gracias al gran esfuerzo en investigación, financiado en gran medida por las asociaciones de pacientes con AME de todo el mundo con acciones como la que están realizando Kike, Lola y Yago.

¿Cómo Colaborar con Dos (3) Ramos en el Camino?

Necesitan toda la colaboración posible para dar visibilidad a la AME y a su proyecto, y a través de sus redes sociales -DosRamosEnElCamino-cuentan cada etapa, realizan directos, hablan sobre la AME y van mostrando el día a día de esta aventura.

Seguir sus redes es una gran oportunidad para mostrar a los niños el gran valor de la solidaridad y cómo ellos también pueden hacer algo por los demás.

Además, piden donaciones a través de la plataforma de crowdfunding: https://www.kukumiku.com o directamente a la web de FundAME en https://www.fundame.net/donaciones

Además, Kike hace un llamamiento a los ayuntamientos, que les apoyen y den visibilidad a su camino y a la atrofia muscular espinal. Para él, este reto es una aventura que enseñará muchos valores y experiencias a sus hijos, pero sobre todo es una lucha por la vida de otros muchos. “Yo hago un gran esfuerzo durante 30 días, las familias con AME lo hacen todos los días del año”

