Jesús Vidal: "Participar en "Campeones" me dió una proyección pública que no tenía en el teatro"

El actor, conferenciante y periodista Jesús Vidal, es el invitado de "Entre Nosotras". Jesús logró el Goya al Mejor Actor Revelanción en 2019 gracias a su papel en la película "Campeones" y aprovechando que acaba de llegar a las plataformas en streaming la segunda parte del film que le lanzó a la fama, hoy participa en este espacio de entrevistas organizado por COPE León y La Nueva Crónica de León.

Jesús es licenciado en Filología Hispánica, tiene varios Masters en periodismo, varios postgrados y doctorados, sin embargo su carrera ha discurrido por otros derroteros ligados a la interpretación. "Yo tenía el gusanillo del teatro y del cine desde niño. Me gustaba mucho. Soy un cinéfilo empedernido, tanto, tanto, que ya de adolescente veía películas danesas, películas francesas, películas italianas...". Tras terminar sus estudios, Jesús comenzó a participar de modo amateur en algunas obras de teatro y tras una crisis económica, gracias a su formación en actuación, escribió una función que llegó a ser presentada en el Teatro el Abeitar de la capital leonesa: "Sala de Espera". Después se formó en varias escuelas de artes escénicas y en los talleres del Centro Dramático Nacional junto a profesores de la talla de Alfredo Sanzol, Natali Poza o José Padilla. "Tuve la suerte de que dos directoras maravillosas, una Premio Nacional de Teatro como Laila Ripoll y la otra, Magda Labarga, se fijaran en mí y me escogieran para formar parte del elenco de una función que se llama "Cáscaras vacías" que se estrenó y estuvo dos temporadas en el Teatro María Guerrero fue mi despegue".

"Campeones"

Jesús afirma que su papel en "Campones" le dió una proyección pública que no tenía como actor de teatro. La película supuso "un antes y un después" en su carrera, aunque él casi no pasa el casting de la película porque no cumplía los dos requisitos imprescindibles: tener discapacidad intelectual y no tener experienca en interpretación. "Ellos buscaban lo que se llaman "actores naturales", gente que no es actor y que es expontánea, y me dijeron "es que tú no vas a dar el perfil, ese de ser expontáneo, de ser natural, de ser fresco..."" apunta. Jesús participó en las fases finales de casting, con los actores principales, con texto, y aunque lo hizo bien, había voces que no estaban de acuerdo con que formara parte del elenco protagonista. Por suerte, cambiaron de idea.

"Campeones 2"

Para Jesús Vidal la segunda parte de "Campeones" supuso un verdadero reto, pues tenía que interpretar a un personaje que entrena online, desde casa. Las sesiones de rodaje eran maratonianas y Jesús no tenía a ningún otro actor en el set que le diera réplica. "Aquí era el director, el equipo técnico y yo, y eso para un actor, no tener el feedback de otros actores, no tener lo que da el otro, es muy insólito, muy especial, y me permitió también crecer como actor".

Proyectos

Jesús afirma que tiene un proyecto "bomba" que no puede desvelar en teatro "muy, muy bonito y creo que la expectacióin merece mucho la pena" y otros proyectos como ponente en empresas e instituciones, para divulgar valores, trabajar liderazgo, resiliencia y el "Team Building" o contrucción del equipo, entre otros.