Insultos, amenazas y gritos entre dos concejales en un ayuntamiento de León: "Solo pido que se me respete"

El concejal de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Francisco Romero, de la Unión del Pueblo Leonés, fue reprobado por el Pleno del Consistorio celebrado ayer jueves a petición de la concejal de Izquierda Unida-Podemos Laura Fernández, tras denunciar insultos y amenazas por parte del concejal leonesista.

Fernández llevo este asunto a pleno solicitando al amparo de la alcaldesa Ana María Fernández. "Simple y llanamente pedir un amparo a la señora alcaldesa del concejal de Cultura contra mí porque son muy muy frecuentes las faltas de respeto que ya han sido en el último momento amenaza. La amenaza ha sido la del despacho, la única que lo otro han sido faltas de respeto o como dice que no me aguanta o demás pero amenaza solo ha habido una que ha sido en el despacho. Yo no he pedido a ningún momento su dimisión he dicho que me respete".

La regidora de San Andrés del Rabanedo defendía a su concejal del mismo partido político y subrayó su inocencia poniendo en tela de juicio el presunto trato vejatorio. "Nunca nunca me lo ha transmitido a mí a mi despacho creo que esto no va bien creo que tenemos un problema a mí personalmente nunca es que yo tampoco he sido testigo de nada de esto hay gente que realmente si está sometida a este tipo de maltrato y me parece me parece que a veces usar esto porque yo creo que esto no es lo que se está contando aquí lo único que hace es restar importancia a los casos a los casos reales que estas cosas hay que tomárselas muy muy en serio".

Laura Fernández ha criticado que se le tache de mentirosa no considerar reales sus acusaciones y anuncia que si Manuel Romero persiste en su actitud seguirá batallando. "Si usted no me empara porque está claro que es tiene claro quién dice la verdad y que tiene claro y aquí lo ha manifestado que soy una mentirosa que no estoy siendo acosada que no siendo estoy siendo amenazada pues por supuesto seguiré voy a seguir por la vía institucional que yo considero que debo de seguir hombre yo espero que a partir de ahora el señor concejal no vuelva a meterse nunca más conmigo y esto queda aquí mire si ha servido para esto fenomenal pero si sigue acusándome si sigue faltándome al respeto entonces ya tomaré las medidas que sean oportunas que no se preocupe que testigos tengo que vídeos hay tengo absolutamente ningún miedo".

Finalmente Manuel Francisco fue reprobado con el apoyo de todos los concejales excepto ciudadanos que se abstuvo y los 6 de UPL el acusado y la alcaldesa entre ellos en Contra.

INSULTOS MACHISTAS

La concejala de IU Podemos, Laura Fernández, denuncia que prácticamente desde el inicio de la legislatura D. Manuel Francisco Romero Gutiérrez, Concejal de Cultura, Juventud y Deportes, “son continuas las faltas de respeto de dicho concejal hacia mi persona, con gestos, con interrupciones constantes, con desprecio hacia mis intervenciones, como la propia señora alcaldesa puede testificar puesto que son muy frecuentes las veces que debe pedirle orden, tanto en plenos como en las diferentes comisiones informativas”.

Según la señora Fernández, estos hechos se han agravado hasta atreverse “a ir al despacho municipal de este Grupo Político y tras cerrar la puerta, en tono de voz y gestos amenazantes dijo y repitió varias veces a la secretaria de dicho grupo municipal que “vengo como concejal, lo que ha hecho Laura esta vez no tiene nombre y no se puede consentir porque todo tiene un límite, no se trata de política ni de nada". Repitiendo varias veces “todo tiene un límite y la vamos a señalar", insistiendo “házselo llegar".

Parece ser, según declara dicha concejala que en la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes de este mes de julio, tras comunicar que ese día iba a interponer un escrito de amparo ante la señora alcaldesa de la UPL, “el señor concejal, D. Manuel Francisco Romero Gutiérrez, reconoció que estos hechos eran verdad, todo excepto que no lo hizo ni en tono ni con gestos amenazantes, que se lo comunicó en un tono normal”.

La Concejala de IU Podemos continua señalando que “No es la primera vez que dicho Concejal trata de intimidarme, a través de terceros. El 22 de julio del 2024 sobre las 10:15 horas dicho Concejal abandonó la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interno, durante mi intervención, de muy malos modos gritando por el pasillo donde están los grupos políticos “me he salido de la comisión porque sino pego a esta puta comunista de los cojones, si no me salgo la lío"

Termina diciendo que “Estos hechos vulneran gravemente los principios básicos de convivencia democrática, el respeto institucional y los derechos que, como concejala electa, me amparan para desempeñar mi labor en condiciones de libertad, seguridad y respeto”. Y es por ello que en la moción que presenta IU Podemos reflexiona y pide apoyo a todos los concejales, tanto de la oposición como del equipo de gobierno concluyendo: “Debemos condenar unanimente a quienes nos impiden desarrollar nuestra labor en condiciones de libertad, seguridad y respeto”.

UPl se defiende

Unión del Pueblo Leonés expresa en un comunicado que las acusaciones de la concejal de IU-Podemos Laura Fernández son totalmente inciertas, sacado de contexto y con un ánimo de verter graves acusaciones a un “rival político”, "volviendo a intentar verter sobre Manuel, y a la ligera, gravísimas acusaciones; que, por otro lado, y por desgracia, son la tónica habitual en este salón tanto en los plenos municipales y en mayor medida, en las Comisiones informativas mensuales".

Los leonesistas explican que Manuel Francisco Romero le trasladó a la secretaría del grupo municipal IU -Podemos su preocupación ante el escrito presentado por la concejal, "es absolutamente falso que D. Manuel utilizara ningún tono, ni gesto amenazante para expresar ese malestar. Mucho más incierto es que refiriera ninguna amenaza, y mucho menos es cierto las afirmaciones vertidas acerca de comentarios como “la vamos a señalar”.