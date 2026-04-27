La increíble historia de la Casa del Robot de León: un edificio con tres ascensores y una escalera imposible

En la Plaza de las Cortes número 4 de la capital leonesa se erige un edificio que, pese a su original nombre, ‘Edificio Cristal’, es popularmente conocido como la ‘Casa del Robot’. Durante una intervención en el programa 'Mediodía en COPE León' con Esther Peñalba Aller, el experto Pepe Álvarez Guerra ha desvelado la fascinante historia que se esconde tras esta construcción de 1966, una de las más singulares de la ciudad.

El origen de un apodo popular

Aunque sus promotores lo bautizaron como el ‘Edificio Cristal’ por el uso innovador de cristales de color anaranjado en su fachada, el ingenio popular le encontró un parecido más llamativo. Según Álvarez Guerra, el edificio, visto desde lejos, "se parecía muchísimo a los robots de juguete que había en aquellas épocas". La estructura evoca la figura de un robot antiguo: "la parte superior hay un casetón de ascensores con dos ventanitas, que es una cabeza perfecta con dos ojos", mientras que el cuerpo de cristal y los balcones laterales simulan el torso y los brazos.

Se parecía muchísimo a los robots de juguete que había en aquellas épocas" Pepe Álvarez Guerra Arquitecto

Jose Alvarez Dibujo del edificio

Un diseño revolucionario y polémico

Los arquitectos, Prada Pool Quijada y Alberto Muñiz, quisieron revolucionar la construcción de la época con una idea radical: eliminar las escaleras. Su proyecto original contemplaba "un sistema de ascensores descomunal para muebles y para todo", incluyendo tres ascensores y un gran montacargas. Sin embargo, el Ayuntamiento de León intervino con una pregunta clave: "si un día se corta la corriente, ¿cómo sale la gente?".

Esta objeción obligó a modificar el diseño sobre la marcha, con la cimentación ya hecha. Se tuvo que improvisar una escalera mínima, de apenas 70 centímetros de ancho, y reducir el tamaño de los ascensores. Como consecuencia, ha explicado Álvarez Guerra, uno de los tres ascensores está actualmente fuera de uso por ser "absolutamente innecesario".

Jose Alvarez Casa del Robot

La anécdota más surrealista

La estrechez de la escalera dio lugar a situaciones tan insólitas como la que vivió el propio Álvarez Guerra durante el funeral de la hermana de un compañero. El féretro no cabía ni por la escalera ni por el ascensor. La solución fue tan surrealista como el propio edificio: "Hemos tenido que desmontar la caja, bajar a Pili en una sábana, volver a montar la caja abajo, y de aquí nos venimos", relató un testigo de la escena.

Hemos tenido que desmontar la caja, bajar a Pili en una sábana, volver a montar la caja abajo" Pepe Álvarez Guerra Arquitecto

Esta anécdota, que parece sacada de una película, es una prueba más del carácter único de la Casa del Robot. Un edificio que, como concluye Álvarez Guerra, es un ejemplo del valor de unos arquitectos que "se arriesgaron un montón" y dejaron una huella imborrable en la arquitectura leonesa.