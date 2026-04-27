Tres detenidos 'in fraganti' mientras desmantelaban la antigua depuradora de Lugo para robar piezas metálicas

Los tres individuos trataron de huir a bordo de un camión equipado con cabrestante para cargar piezas de mucho peso

Tres individuos han sido detenidos en las últimas horas por agentes de la Policía Local tras ser sorprendidos mientras desmantelaban piezas metálicas de la antigua estación depuradora de Lugo, supuestamente para robarlas. Según ha informado este lunes la Policía Local, una llamada a la sala operativa del 092 alertó de que varias personas estaban robando material en las instalaciones.

Intento de fuga y hallazgo de herramientas

De inmediato, varias unidades del Grupo Operativo Nocturno se desplazaron al lugar y arrestaron a tres individuos. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos trataron de huir a bordo de un camión equipado con un cabrestante para cargar material pesado.

Durante la inspección, los agentes encontraron en el vehículo dos cizallas, una radial y una navaja. Estos instrumentos fueron intervenidos, al igual que el camión, que fue trasladado al depósito municipal a la espera de completar las diligencias.

El escenario del robo

Los policías que participaron en el operativo comprobaron que varios accesos al recinto habían sido violentados. Además, una barandilla había sido cortada y, al lado del camión, había varias piezas metálicas y cable de telefonía, aparentemente dispuestas para su carga. Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias penales.

Otras actuaciones en la misma noche

Por otra parte, agentes de la Policía Local también identificaron a cuatro individuos que supuestamente estaban robando gasóleo de vehículos estacionados en la vía pública. Dos de ellos fueron identificarlos dos veces en la misma noche.

Uno de los supuestos ladrones también fue denunciado por faltarles al respeto a los agentes. Durante la intervención, le fue intervenida una navaja de quince centímetros de hoja.