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Detenidos dos jóvenes en Lugo por violencia doméstica: uno por agredir a su madre y otro por amenazar a su abuela

Uno de los arrestados golpeó a su madre tras una discusión trivial, mientras que el otro mantenía una actitud agresiva con su abuela en el domicilio en el que conviven

Policías locales en el casco histórico de Lugo
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Ramudo

Ambos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Local como investigados por delitos de violencia doméstica

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura0:15 min escucha

Agentes de la Policía Local de Lugo han detenido en las últimas horas a dos jóvenes como supuestos autores de sendos delitos de violencia doméstica. Uno de los arrestados es sospechoso de amenazar a su abuela, mientras que el otro  golpeó a su madre durante una discusión.

Amenazas en el domicilio familiar

Según ha informado la Policía Local este lunes, una patrulla se desplazó a un domicilio de la ciudad tras la llamada de una mujer pidiendo ayuda por la "actitud agresiva de su nieto". La abuela explicó a los agentes que el joven mantenía en el domicilio familiar "una actitud agresiva y amenazadora".

El joven, que convive con su madre, su tía y su abuela, no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes. Fue localizado y detenido poco después como investigado por un supuesto delito de violencia doméstica y trasladado a un centro sanitario para un reconocimiento médico antes de pasar a dependencias policiales.

Agresión tras una discusión

En una segunda intervención, los agentes detuvieron a otro joven que, "después de una discusión trivial", había golpeado a su madre. Fue la propia víctima, que presentaba marcas en las piernas y en los brazos, quien solicitó la presencia policial.

Al llegar al domicilio, la madre confirmó lo que había ocurrido y su hijo admitió los hechos. Les dijo a los agentes que la había agredido con la mano.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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