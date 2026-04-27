Detenidos dos jóvenes en Lugo por violencia doméstica: uno por agredir a su madre y otro por amenazar a su abuela
Uno de los arrestados golpeó a su madre tras una discusión trivial, mientras que el otro mantenía una actitud agresiva con su abuela en el domicilio en el que conviven
Lugo - Publicado el
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Agentes de la Policía Local de Lugo han detenido en las últimas horas a dos jóvenes como supuestos autores de sendos delitos de violencia doméstica. Uno de los arrestados es sospechoso de amenazar a su abuela, mientras que el otro golpeó a su madre durante una discusión.
Amenazas en el domicilio familiar
Según ha informado la Policía Local este lunes, una patrulla se desplazó a un domicilio de la ciudad tras la llamada de una mujer pidiendo ayuda por la "actitud agresiva de su nieto". La abuela explicó a los agentes que el joven mantenía en el domicilio familiar "una actitud agresiva y amenazadora".
El joven, que convive con su madre, su tía y su abuela, no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes. Fue localizado y detenido poco después como investigado por un supuesto delito de violencia doméstica y trasladado a un centro sanitario para un reconocimiento médico antes de pasar a dependencias policiales.
Agresión tras una discusión
En una segunda intervención, los agentes detuvieron a otro joven que, "después de una discusión trivial", había golpeado a su madre. Fue la propia víctima, que presentaba marcas en las piernas y en los brazos, quien solicitó la presencia policial.
Al llegar al domicilio, la madre confirmó lo que había ocurrido y su hijo admitió los hechos. Les dijo a los agentes que la había agredido con la mano.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.