El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega por primera vez a León

La start-up francesa ‘King Colis’ aterriza por primera vez en León con su innovadora propuesta: la venta al peso de paquetes perdidos del comercio electrónico. El centro comercial Espacio León acogerá este evento donde los compradores podrán adquirir toneladas de paquetes con contenido sorpresa que, por diversas razones, nunca llegaron a su destinatario original.

Una segunda vida para los envíos

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes de compras online no se entregan por errores en los datos de envío. Anteriormente, estos eran destruidos. Desde 2023, King Colis les da una nueva vida, recuperándolos y poniéndolos a la venta en su web y en tiendas efímeras, con un enfoque eco-responsable que reduce residuos.

En total, la empresa vende entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos.

El éxito en España ha quedado demostrado en los pop-up organizados desde marzo, con más de 110.000 visitantes y más de 100 toneladas de paquetes vendidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Zaragoza.

¿Qué tesoros se esconden dentro?

La principal atracción es la emoción de no saber qué hay dentro de los paquetes hasta que se abren. Los compradores pueden encontrar desde productos de tecnología, ropa y videojuegos hasta artículos de colección. "Siempre es divertido y emocionante", como afirma Militsa Panic, responsable de comunicación de la empresa, ya que las buenas sorpresas están garantizadas.

A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes" Militsa Panic Responsable de comunicación de King Colis

Hay hallazgos sorprendentes: "A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección". También un comprador que se encontró ante una carta Pokémon ultra rara de 3.000 euros.

COPE Eliges tu paquete y pagas según su peso

Así funciona la compra

El proceso de compra es sencillo. Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir los paquetes que deseen, con la prohibición de abrirlos antes de pagar. El precio se calcula al peso: 2,29 euros por 100 gramos para los paquetes «Estándar» y 2,99 euros por 100 gramos para los «Premium».