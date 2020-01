Cubillas de Rueda declara persona "non grata" al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea

El Ayuntamiento de Cubillas de Rueda aprobó una moción para declarar persona 'non grata' al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El pleno de la tarde del lunes también ha servido para mostrar el apoyo de este municipio a la autonomía para León.

La reprobación de Igea salió adelante con los votos a favor de los tres concejales de la UPL y el edil del PSOE. El alcalde de la formación leonesista, Carlos Ángel Fernández, considera que el político de Ciudadanos "se ha significado en perjudicar al medio rural". "Cada vez que habla desde su atalaya es para recorta algo y hace un esfuerzo equivalente por crear organismos 'chollos', tal vez para crear cargos para su nueva línea política. A partir de ahí, no toca la realidad y no ha venido a ver qué necesitamos", expresa el regidor de Cubillas de Rueda.

Carlos Ángel Fernández asegura que en el que caso de que el vicepresidente de la Junta revierta su forma de hacer política le quitarán la condición de persona 'non grata' en Cubillas de Rueda. En concreto, el regidor leonesista se muestra especialmente molesto por el hecho de que Igea no parase a preguntarse por el grave incendio sufrido en su municipio el pasado verano a pesar de ir de visita Riaño "a los dos días". "Me llamaron políticos de todos los signos, pero él paso sin pena ni gloria", manifiesta el alcalde.

UNA DOCENA DE MUNICIPIOS 'LEONESISTAS'

El pleno también sirvió para que Cubillas de Rueda apoyara la separación de Castilla y la creación de una comunidad autónoma exclusivamente leonesa. Esta moción contó con los votos a favor de la UPL, la abstención del concejal del PSOE y el voto en contra del PP, en un pleno en el que se ausentó la anterior alcaldesa, Agustina Álvarez. Con Cubillas de Rueda ya son una docena los municipios que se han significado a favor de la autonomía para León, después de que ya lo hicieran en la capital provincial, Matadeón de los Oteros, Cabrillanes, Castrocontrigo, Valderrey, Crémenes, Santa María del Páramo, Urdiales del Páramo, Cuadros, Mansilla de las Mulas y Cabreros del Río.

El alcalde de Cubillas de Rueda considera que la autonomía es una "cuestión histórica" debido a la creación "artificial de los caciques de la época", al tiempo que cita a los "intereses de Martín Villa". "Esta región siempre ha sabido autorregirse y no necesitamos de una Castilla a 150 kilómetros", plantea el regidor.

Para Carlos Ángel Fernández "Valladolid solo tiene interés económico en León" y enumera como ejemplos a los montes o los cotos de caza y pesca. Del mismo modo, añade que la autonomía en León no provocaría "ningún cataclismo" y que "somos más españoles que cualquiera". "Hay personas lo suficientemente inteligentes para gestionar una comunidad autónoma propia sin gestionar más entres chollos ¿Por qué Cantabria, Murcia, La Rioja o Asturias han podido y nosotros no cuando tenemos más historia?", se pregunta el alcalde de Cubillas de Rueda.