Combate los peligros ocultos del sobrepeso: diabetes, hipertensión, dolores de cabeza y apneas del sueño

Isabel Artero, fundadora y directora general de la clínica de adelgazamiento Cuerpo Libre, ha explicado en el programa "Mediodía en COPE León" la importancia de perder peso más allá de la estética. Artero ha insistido en que el sobrepeso está directamente relacionado con graves problemas de salud y ha ofrecido claves para afrontar el proceso de adelgazamiento de manera eficaz y segura. "No hay que preocuparse de las cosas, hay que ocuparse de ellas", ha señalado como filosofía a aplicar.

No hay que preocuparse de las cosas, hay que ocuparse de ellas" Isabel Artero Gerente de Cuerpo Libre

Más allá de la estética: una cuestión de salud

La directora de la clínica ha subrayado que, aunque la imagen es relevante, el principal motivo para adelgazar es la salud. Ha alertado de que la gente tiende a posponer la pérdida de peso, sin ser consciente de los riesgos. "El sobrepeso va de la mano con múltiples patologías como la diabetes, la hipertensión, la desviación de columna, insomnios, dolores de cabeza y apneas del sueño", ha enumerado la experta.

Además, ha recordado que diversos estudios han demostrado su relación con distintos tipos de cáncer. Artero ha enfatizado que cuando una persona comienza a adelgazar, "esas patologías empiezan a aminorar, incluso a desaparecer", lo que supone un cambio de vida "por completo".

Tratamientos personalizados, la clave del éxito

Frente a las "dietas milagrosas" o las "inyecciones" de moda, la fundadora de Cuerpo Libre ha defendido la personalización como pilar fundamental. "Cada persona es un mundo", ha afirmado, explicando que el tratamiento se adapta a la edad, el tipo de grasa o el historial del paciente. El proceso comienza con un diagnóstico en su clínica de la calle Alfonso V, número 2, para diseñar un plan con un principio y un final.

Muchas personas engordan no por comer mucho, sino por comer mal" Isabel Artero Gerente de Cuerpo Libre

Adelgazar sin pasar hambre

Uno de los mitos que Artero ha querido desterrar es que para adelgazar hay que dejar de comer. "Muchas personas engordan no por comer mucho, sino por comer mal, incluso por comer poco", ha señalado. Por ello, su método se basa en aprender a llevar una buena alimentación que puede y debe seguir toda la familia. Ha asegurado que no es necesario pesar alimentos ni pasar hambre, y que el plan es compatible con mantener una vida social, algo clave para evitar que el proceso esté "abocado al fracaso".

Todos los tratamientos se realizan bajo control médico para garantizar la seguridad del paciente. "Yo duermo muy tranquila por las noches, porque no podemos hacer ningún tipo de avería a nadie", ha concluido. Los oyentes de COPE León disponen de un 20% de descuento en la clínica, cuya cita puede solicitarse en el teléfono 987 22 59 00.