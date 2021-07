Carlos Bravo es historia en la Cultural

Se acabó. No habrá culebrón del verano con Carlos Bravo. Al filo de las 12:05 de la mañana de este miércoles, el servicio de prensa de la sociedad anónima deportiva, lo anunciaba a través de las redes sociales:

"La Cultural y Deportiva Leonesa anuncia que ha llegado a un acuerdo con Carlos Bravo para poner fin a la vinculación entre el club y el jugador tras una temporada en León, donde ha disputado un total de 24 partidos. El club agradece al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en su próximo destino".

El futbolista tenía un año más de contrato, pero ni club, ni jugador, querían continuar con la vinculación. La Cultural considera que hay jugadores más válidos en el mercado y sobre todo más involucrados. El jugador, después de recibir en más de un encuentro pitos por parte de un sector de la grada, no estaba cómodo.

El polivalente futbolista no tuvo suerte. Hombre que se desenvolvía en varias lugares de la delantera, no estuvo casado con la diosa fortuna, Si hubierá estado acertado, habría anotado muchos más goles. La suerte no le acompañó y la crispación fue en aumento. Consiguió que parte de espectadores le pitaran y que otra parte le aplaudiera, pero el Carlos Bravo de la campaña 2020-21, nunca fue el que briiló en la categoria de plata en la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Lo normal es que Bravo no tenga demasiados problemas para encontrar equipo en la tercera categoría del futbol nacional, lograr un puesto en la la Liga de Fútbol Profesional son palabras mayores. Quizás, la reconversión de la I Federación (la antigua Segunda B) haga que se vuelva a enfrentar a la Cultural. Esa, sin duda, será otra historia apasionante.