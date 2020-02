El alcalde responde a Díaz Ayuso: "Soy paleto por defender mi tierra"

Llevamos una temporada que no damos abasto a responder a todos los que nos atacan. Hay políticos de distintos partidos que se ríen y critican a los leoneses que quieren tener autonomía propia o un autogobierno que gestione mejor los recursos y la provincia de León pueda salir de su bache económico de años. Primero fue el alcalde de Valladolid, el socialista Oscar Puente, que nos llamó quejicas. Después, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos.. o Inés Arrimadas que nos comparó con los catalanes. También el popular Francisco Vázquez y la última, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, que nos llama PALETOS, por defender la identidad leonesa.

Las respuestas no han tardado en llegar. Pablo Fernández, de Podemos, la llama “lerda”. UPL “Ignorante, que no conoce la historia”. El PSOE pide que rectifique y el alcalde de León, José Antonio Diez asegura que “Paletos a mucha honra”.

“Si defender tu tierra, tu gente, pelear por aquello que se necesita, por volver a tener un futuro y poder vivir donde has nacido es ser paleto, yo desde luego, me considero uno de los mayores paletos que hay en el mundo, sin lugar a dudas, y de lo cual también me siento muy orgulloso”. Es la manifestación que hizo hoy el alcalde de León, José Antonio Diez, como réplica a las declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo que “durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había, a hablar de ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes...”.

Para Diez, ya se está convirtiendo en costumbre que algunos representantes políticos cometan agresiones verbales sobre este asunto. “No quiero recordar a Óscar Puente, a Igea, a Arrimadas, Franscisco Vázquez, el propio Mañueco”, dijo antes de remarcar que con ese tipo de consideraciones “estos representantes públicos demuestran un altísimo nivel de ignorancia, porque no tienen ni el más mínimo conocimiento y rigor y además un desprecio muy importante por los leoneses”.

“Si el otro día hubo más de 50.000 personas manifestándose claramente, no solamente por el futuro sino también por la reivindicación de lo nuestro, de nuestra tierra y nuestro auto-gobierno, en la próxima seamos 100.000”, vaticinó. Considera además que los hechos avalan sus argumentos porque “quien ha hablado claramente, durante muchos años, de lo que le ha pasado a esta tierra es precisamente el Partido Popular al que representan la señora Ayuso y el señor Mañueco y han hablado claramente los boletines oficiales del Estado y de Castilla y León, donde las inversiones y las apuestas decididas para esta tierra nunca han estado”.

El alcalde aseguró que no le importan las descalificaciones porque su compromiso con los leoneses pasa por “defenderlos hasta donde llegue la legalidad. Por tanto, que sigan hablando de nosotros… nuestras reivindicaciones cada vez son más conocidas, no sólo en el ámbito autonómico y nacional sino en el internacional. Yo lo que veo es con cierta claridad es que largan mucho, luego seguimos cabalgando y vamos por el buen camino”.