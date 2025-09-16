COPE
Podcasts
León
León

El verano ha sentado bien a las Bolsas

Las bolsas han continuado subiendo en verano y están cerca de sus máximos

El verano ha sentado bien a las Bolsas
00:00
Descargar

Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LEÓN

COPE LEÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 16 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking