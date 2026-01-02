Huesca se vuelca con el Santo Cristo de los Milagros en un inicio de año con un claro mensaje: meditar, cuidar y mostrar

La Diócesis de Huesca ha comenzado el año 2026 con la tradicional veneración al Santo Cristo de los Milagros. Durante la jornada del 1 de enero, la Catedral ha acogido a cientos de fieles en varias misas, con la procesión de la imagen como uno de los momentos centrales del día.

Un programa de vida cristiana

El obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué Huerto, ha presidido la última de las eucaristías, en la que ha propuesto un "auténtico programa de vida cristiana" basado en tres actitudes de la Virgen María: meditar, cuidar y mostrar a Jesús.

Inspirado en el Evangelio, el prelado ha subrayado la importancia de la meditación para no dejarse arrastrar por modas o malas noticias y descubrir la presencia de Dios. En su homilía ha interpelado a los fieles: "¿cuánto tiempo voy a dedicar a la meditación y a la oración, y cuándo lo voy a hacer?".

Avanzar en la 'cultura del cuidado'

La segunda actitud es el cuidado. Monseñor Satué ha hecho un llamamiento a impulsar una "verdadera cultura del cuidado" de los más vulnerables, como enfermos, pobres, o mujeres que sufren violencia, y también de la creación. Ha animado a los presentes a cuidar de alguien "con nombre y apellido" durante este año.

Finalmente, ha recordado que la misión de la Iglesia es mostrar a Jesús como "fuente de bendición, de paz y de libertad". En este sentido, ha apelado a mostrar al Santo Cristo para poder "librar de las ‘pestes’ que hoy hacen sufrir", como "el sinsentido y la desesperanza".

Relevo en la cofradía

La jornada ha sido también especial para la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir, fundada en 1894. Por segunda vez en su historia, la cofradía tiene a una mujer como priora, Lourdes Martín Cuello, quien toma el relevo de Guadalupe Martínez Arnal.