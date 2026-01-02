La nueva película de Daniel Sánchez Arévalo ilumina una cartelera con luces y sombras

El programa de cine de cope.es/jaen, Plano Corto, ha comenzado el año analizando las novedades que llegan a la cartelera. El crítico Ernesto Medina ha repasado los estrenos en un contexto cinematográfico que ambos locutores han calificado como poco brillante durante el pasado 2025, un año en el que, según confesaban, han acudido menos de lo habitual a las salas de cine.

Estrenos para todos los gustos

Entre las novedades se encuentra la comedia española Una abuela tremenda, protagonizada por Elena Irureta y Tony Acosta. La cinta narra la historia de una abuela que irrumpe con su caravana en el retiro de trabajo de su hija, lo que desata una serie de enredos. A pesar de su tono ligero, Medina ha expresado sus dudas sobre la película, aunque ha admitido que "para echar un ratito agradable, puede valer".

En el género del thriller, llega a la cartelera La asistenta, del director Paul Rey. La trama, centrada en una joven con un pasado turbio que entra a servir en una mansión llena de secretos, ha sido calificada por el crítico como una historia cuyas temáticas "ya están un poco trilladas". Medina ha recordado que argumentos similares ya se han visto en otras producciones recientes.

'Rondallas', la gran apuesta de la semana

La película que ha generado más expectativas ha sido, sin duda, Rondallas. Protagonizada por Javier Gutiérrez, el filme cuenta cómo, tras un naufragio que sume a un pueblo en la tristeza, uno de sus vecinos decide montar una rondalla para devolverle la alegría a la comunidad. Medina ha destacado su enfoque optimista y temas como la solidaridad y la vecindad.

El principal aval de la película es su director, Daniel Sánchez Arévalo, de quien Ernesto Medina ha elogiado su versatilidad. El crítico ha recordado que "ha demostrado que toca diversos registros", citando trabajos anteriores tan diferentes como el drama Azul oscuro, casi negro, la comedia Primos o la emotiva 17. Gracias a estos antecedentes, la película cuenta con su "beneplácito" inicial.

Un balance que mira al pasado

La conversación también ha servido para recordar los títulos que todavía permanecen en la cartelera navideña, como Avatar, que sigue arrasando en taquilla pese a las dudas iniciales sobre su rendimiento. Finalmente, Medina ha propuesto dedicar un próximo programa a rescatar algunas de las películas más recomendables de 2025 que no tuvieron una gran trascendencia comercial.