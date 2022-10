El Palacio de Exposiciones de León acoge este fin de semana la II edición de Hallowindie

La mayor celebración musical de Halloween tiene lugar en el Palacio de Exposiciones de León en una jornada que reúne a los mejores grupos de la escena española para todos los gustos, junto a un programa de actividades en la que el público es tan espectador como protagonista. Porque Hallowindie tiene dos funciones: ofrecer espectáculos de calidad y conseguir que todos los asistentes disfruten en clave de diversión. Aficionados a Halloween y seguidores de la música que se hace en España con nombres que son estrellas consolidadas y otras, emergentes, es la banda sonora que propone el evento que celebra este 29 de octubre su segunda edición (apertura de puertas a las 16.00 hasta las 03.00). Así, durante toda la jornada del sábado (quedan 16 días) por el escenario principal de Hallowindie en el Palacio de Exposiciones pasarán artistas que han hecho de sus conciertos un momento inolvidable: Dorian, M Clan, La Habitación Roja, Morgan, Los Zigarros, Broken Peach y Cuchillas (en breve se publicarán los horarios de actuación), todos juntos en León, son un motivo en lo musical más que suficiente para dejarse sumergir en un día con mucho Halloween y mucho rock. Las entradas están a la venta en diferentes modalidades, algunas muy interesantes, en marcaentradas.com, wegow.com, Confiterías Albany, Bar Eras (Camporanaya) y otras plataformas.





El Ayuntamiento de León, La Junta de Castilla y León, Mahou o Renfe son algunos de los principales patrocinadores.





Por si esto fuera poco, el 30 de noviembre Hallowindie continúa en versión familiar, también en el Palacio de Exposiciones de León. De 11 de la mañana a 10 de la noche, con entradas a 12 euros los niños y acceso a todas las atracciones y entrada gratis para los padres. Se trata de la mejor solución para estar juntos y no revueltos, y que los más pequeños puedan disfrutar del evento. Si habrá una buena colección de música pop a cargo del músico portugués afincado en León Luis Pedreira, un tipo que se las sabe todas, el guion contará con los ingredientes que hacen irresistible una fiesta para todos los públicos. Porque no existe aún el niño que diga que no, por ejemplo, a una buena sesión de hinchables a tiempo completo. Pero como se trata de Halloween, las actividades en torno a esta fiesta tendrán un papel principal.





Así, Hallowindie trae además de la mejor música, todo un festival temático. Una fiesta de Halloween para dejarse sorprender. habrá muchos regalos. Los que vayan disfrazados tendrá una consumición gratis, y habrá talleres en los que el que quiera podrá darle un toque Halloween a su imagen. También, juegos, performance, artes escénicas a pie de escenario y por todo el recinto, disfraces y los que el espectador aporte, porque ir disfrazado al Hallowindie es garantía de éxito. Megahinchables, concursos, talleres, magos, combart archery y concurso de disfraces, serán de la misma manera, la propuesta para los más pequeños en la jornada del domingo. La Gueste d'Ánimas, de Riaño, y El Pacto de las Janas le darán la clave local a la celebración de los muertos. De esta manera, las tradiciones leonesas van a verse reflejadas alrededor de estos tiempos tanto al público local como al múltiple foráneo que llegará (el primer año, más del 60%, sobre todo, madrileños, asturianos, vascos, navarros y gallegos). Igualmente un homenaje a Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, el mundo de Edgar Allan Poe… Hallowindie es toda un escaparate cultural en torno a la fecha.





Habrá una oca de Halloween de cien metros cuadrados, a la que podrán jugar los asistentes y ganar premios.





Así, desde lo universal a lo local, nada de Halloween será a ajeno a Hallowindie, en donde la diversión la pone el festival con el mejor pop-rock como bandera, pero con León como referente de esta fiesta que cuenta con una gran aceptación de público foráneo que elige la ciudad para desconectarse por un día del aburrido mundo de los vivos y disfrutar de Hallowindie, el único lugar en el mundo en el que todo es posible.