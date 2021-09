MARINA DOG te ofrece servicios de guardería canina, alojamiento y paseos por horas en San Andrés del Rabanedo

"Marina Dog" es el sitio ideal para dejar a tu perro cuando tú no puedes cuidar de él. Ofrecen servicios de guardería canina, alojamiento y paseos por horas. Es un lugar destinado al disfrute de las mascotas donde cada perro tiene su habitación privada, dos salones de juegos y un gran jardín en el que jugar. Por cuestiones de salud siempre se pide aportar la cartilla veterinaria en regla, así como la desparasitación. Además, es recomendable que el perro sea sociable para un mayor disfrute de la experiencia junto a otros perros. Cada habitación consta de una o varias camas y juguetes aunque cada mascota puede traer los suyos para sentirse más cómoda.

Por otra parte, en "León adiestra" te ofrecen asesoramiento y servicios de educación y etología canina. Ayuda a tu cachorro con las primeras pautas: hacer sus necesidades fuera de casa, dejar de morder los muebles, jugar sin hacer daño... Si tienes un perro adulto enséñale nuevas conductas y crea un mejor vínculo para que te obedezca siempre. O modifica conductas no deseadas como agresividad o miedo.

La mayoría de las personas estan familiarizadas con términos como adiestramiento, obediencia o educación canina, pero no tanto con la etología, que es la ciencia de la biología que estudia el comportamiento de los animales, en este caso, los perros. Entre otras cosas, un etólogo estudia el lenguaje corporal y la conducta de un perro para poder entender por qué este se comporta de una manera u otra. Permitiéndonos modificar comportamientos no deseados, como ladrar de forma incontrolada, ser posesivo, reactivo con otros perros, no saber quedarse solo o tener miedo son comportamientos no deseados por el dueño o problemas de conducta que los etólogos tratamos de solucionar. Dependiendo del caso, estas conductas pueden ser innatas o aprendidas, es decir, que un mismo problema podría ser causado por diferentes motivos: falta de jerarquía o socialización con ese ambiente, experiencias negativas o incluso a factores genéticos. Para poder determinar cómo solucionarlos es esencial realizar una evaluación y testear al perro para así diseñar un tratamiento adecuado a su raza, edad y problemática.

Todas las personas que tienen perro saben de la gran responsabilidad que eso conlleva: cuidados, paseos, veterinario, alimentación... pero nunca debemos olvidarnos de la educación, un pilar fundamental y necesario en el desarrollo de un can.

Hay que crear un vínculo estrecho con el cachorro o perro adulto desde el momento en que llega a casa. Cuidarlo y enseñarle a comportarse de manera adecuada con otros humanos, perros y diferentes entornos, es decir, socializarlo de manera correcta. Así cómo enseñarle unas órdenes básicas que faciliten su manejo y aumenten el vínculo perro-dueño. Así conseguiremos tener un perro equilibrado y socializado del que poder disfrutar en todo momento y lugar.

Para crear un buen vínculo hay que tener en cuenta la psicología canina donde la jerarquía es algo muy importante entre perros y entre estos y los humanos. Cuando un perro NO tiene límites ni una figura líder en su vida, es normal que a veces no sepa cómo reaccionar ante ciertas situaciones y que desobedezca cuando damos una orden. Esto deriva en multitud de conductas no deseadas que en un futuro habrá que corregir. Algo más lento y costoso que educar desde un principio a un cachorro o perro adulto recién llegado a casa. Es imprescindible tener unas nociones básicas de cómo reforzar un comportamiento que nos gusta, por ejemplo que el perro venga siempre que se le llama y cómo corregir hábitos que no nos gustan tanto, como tirar mucho de la correa o ladrar sin motivo aparente.

En "León adiestra" te dan todas estas herramientas y te ayudan a crear autocontrol en el perro, a tener control sobre él y generar un buen vínculo entre ambos lo que hará que haya una comunicación fluida y una estupenda convivencia, y también te ayudan a elegir la mejor raza para ti. Déjate asesorar por los mejores.

En los próximos programas trataremos temas como:

El origen del perro: descendiente directo del lobo. Diferencias entre ambos

El cachorro: cuidados, desarrollo, enseñanza.

Formación del carácter en perros, tipos de carácter.

El miedo en los perros: prevención, tratamiento hacia personas, otros perros…

"Marina Dog" está en San Andrés del Rabanedo. Puedes visitar su instagram: MARINADOGLEON.

También puedes encontrar más información en la página web: WWW.LEONADIESTRA.COM

y llamando al 648-097-400.