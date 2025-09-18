COPE
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lanza un año más la campaña de concienciación “Vuelta al cole cibersegura 2025”

El objetivo es promover, al inicio del curso escolar, buenos hábitos de ciberseguridad entre los menores y las personas de su entorno (educadores y familias)

Carlos Puente Pérez, Técnico de conocimiento y concienciación de menores de INCIBE

León - Publicado el

La campaña de concienciación la conforman distintos contenidos didácticos y visuales que contribuyen a incrementar la capacitación en ciberseguridad de docentes y familias con motivo del regreso a las aulas.

