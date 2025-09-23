COPE
León
León

Hydrop de Drasanvi, los electrolitos que potencian nuestra hidratación y nos dan un extra de vitaminas

En formato de pastillas efervescentes, hay tres sabores para elegir: limón, mango y melocotón

Hydrop, la nueva novedad para potenciar tu hidratación de Drasanvi
Lucía Romero, miembro del departamento técnico de Drasanvi

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura

¡Novedad a la vista de Drasanvi! Lucía Romero, miembro del departamento técnico, presenta una novedad muy hidratante que nos va a ayudar en más de una ocasión: Hydrop

