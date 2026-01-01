Monseñor Argüello llama a un "Jubileo de la Santidad" en su primera carta pastoral de 2026

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, dedica su primera Pastoral del año al 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha inaugurado el año 2026 con su primera carta pastoral. En ella, anuncia un Jubileo de la Santidad para la diócesis, que sigue al Año Jubilar de la Esperanza, y anima a los fieles a "renovar la llamada común a la santidad".

Santo Toribio de Mogrovejo, un modelo a seguir

La carta sitúa como figura central a Santo Toribio de Mogrovejo, de quien se celebra el 300 aniversario de su canonización. Argüello describe su vida como una "gran peregrinación", destacando sus estudios en Salamanca, donde acogió los ecos de la Escuela de Salamanca, y su labor evangelizadora en América. El arzobispo recuerda que el santo mayorgano recorrió "40.000 kilómetros andando" para anunciar el Evangelio en el actual Perú.

Asamblea Eclesial y reorganización diocesana

El prelado ha anunciado también que, durante este año jubilar, se celebrará la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla y se iniciará una Asamblea diocesana. El objetivo de esta última es "impulsar la evangelización en este momento de nuestra historia y también para reorganizar nuestra presencia en este territorio vallisoletano", según ha explicado Argüello.

La santidad como vocación común

En su escrito, el arzobispo subraya que la santidad es la "perfección de la caridad" y consiste en llevar "el amor hasta sus últimas consecuencias". Ha recordado que, tal como dice la Escritura, la clave reside en que "a los que aman a Dios, a los que se sienten amados de Dios todo les sirve para el bien". Es, en definitiva, vivir la vida de Dios, "que perdona y se acerca, que ama más allá de los límites de la correspondencia".

Finalmente, la carta pastoral hace un llamamiento a que "nuestro camino de santidad, nuestra peregrinación, se realice anunciando el Evangelio", caminando juntos como pueblo. Además de la figura de Santo Toribio, Argüello también ha evocado a San Juan de la Cruz, de quien se celebra el tercer centenario de su canonización y que vivió en Medina del Campo.