Fin de Año tranquilo en los mercados financieros a pesar de la pandemia

Como cada martes en Cope león contactamos con Renta 4 Banco para analizar el comportamiento de los mercados financieros. En esta ocasión nos atiende José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de la entidad.

Jose Andrés apunta a que vamos a tener un final de año tranquilo en los mercados a pesar de la pandemia. La nueva variante del virus chino llamada onmicron es menos agresiva, aunque mucho más contagiosa. Las bolsas tras el susto inicial, han visto que el parón económico no va a ser muy duradero por eso han reaccionado bien.

Los inversores ya han asumido que durante un tiempo habrá inflación alta pero que luego se irá reduciendo, además ya contemplan subidas de tipos de interés 3 en Estados Unidos y en Reino Unido sin determinar cuántas.

La inflación bajará a corto plazo. Hay que recordar que estamos en otra megatendencia que es inflación baja debido a los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población en todo el mundo y la globalización. Y si se crea inflación será de manera artificial.

Algunos expertos dicen que la inflación se está creando por el exceso de liquidez en los mercados, pero es la teoría económica clásica de siempre. Cuanta más liquidez sin una mejora proporcional de la productividad, se acaba generando inflación. Pero esto desde hace más de 10 años estamos viendo que ya no es así.

Álvarez explica que si baja la inflación entonces también bajará el precio de la luz, pero ya no volverá a los precios del año pasado. Esto sí que es una subida artificial de un producto tan básico como la electricidad tanto para consumidores como para empresas.

En Europa hemos decidido ponernos zancadillas nosotros solos, estamos a la vanguardia de emisiones cero de CO2 cuando no está demostrado científicamente que influya en el clima. Todos estamos a favor de vivir en un entorno más limpio y con menos contaminación, lo que no nos habían dicho es que nos iba a costar tanto. Ahora mismo las renovables no pueden abastecer todo el consumo eléctrico. En la sociedad ya no se ve tan claro eso de “respetar el planeta” si el coste va a ser tan caro.

Europa no está en la vanguardia económica desde hace tiempo, pero ahora va a ser peor. Europa ha renunciado voluntariamente a estar en la vanguardia empresarial y financiera. Desde siempre uno de los objetivos de los gobiernos ha sido proporcionar a la sociedad energía abundante y barata. Aquí hemos renunciado a eso y las empresas con alto consumo energético, tienen que cerrar.

La tarifa de la luz es tan cara porque en Europa se ha renunciado de forma voluntaria a generar energía con fuentes baratas para hacerlo con otras más “limpias” pero mucho más caras. Además, son caras de forma artificial, porque en el precio de la luz se ha incluido los derechos de emisión de CO2, un invento europeo que ha multiplicado por 4 su precio y el gas pues al no poder quemar carbón o producir energía en las centrales nucleares, se ha tenido que recurrir al gas natural con lo que el precio también se ha disparado.

Para los inversores españoles en eléctricas no está siendo un buen año. El gobierno puso más impuestos a estas compañías, diciendo que era para bajar el precio de la luz pero ni una cosa ni otra porque ni ha bajado la luz y además la Unión Europea ha considerado ilegal ese impuesto por lo que hay que derogarlo.

Respecto a cómo se presenta el año 2022 para los inversores, el equipo de análisis de Renta 4 ha elaborado un informe con las perspectivas del próximo año donde se expone que queda ciclo alcista para rato y hay que aprovechar las caídas para comprar.

Las oficinas de Renta 4 Banco están en Ordoño II 35 de la capital leonesa.

