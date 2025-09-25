COPE
Las extraescolares del Fab Lab Ponferrada arrancan el 29 de septiembre

Este programa ofrece tecnología, creatividad, diseño, impresión 3D, programación, robótica y mucho más para jóvenes entre 7 y 18 años

Fab Lab en Ponferrada
Cesáreo González, patrono de la Fundación TMA, adjudicataria de la dinamización del Fab Lab y José María Beltrán, jefe del servicio de Innovación del Ayuntamiento y responsable del proyecto Fab Lab

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura

Fab Lab Ponferrada organiza un programa de actividades extraescolares orientadas a estudiantes de entre 7 y 18 años organizadas en dos grupos: Extraescolares para alumnado de Primaria (7 a 11 años) y el Programa Jóvenes Makers, dirigido a jóvenes de ESO y Bachillerato (12 a 18 años) impartiéndose en grupos reducidos con un máximo de 7 alumnos por grupo, siempre acompañados de instructores con más de 10 años de experiencia, aprendiendo y aplicando conocimientos en diseño 2D y 3D, impresión 3D, corte láser, electrónica, Arduino y programación

En estos dos primeros meses se han realizado más de 20 talleres. 

Ponferrada sigue creciendo en innovación, con estas iniciativas que también están ofreciendo ciudades de mayor población que la nuestra. El interés por parte de la población y en especial de los jóvenes, los mayores consumidores de tecnología, es una muestra de lo acertado de esta apuesta.

Más información e inscripciones en fablab.ponferrada.org/extraescolares

