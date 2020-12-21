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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -COMIENZO DEL INVIERNO. PREVISIÓN METEOROLÓGICA

    -VERÓNICA CASADO. CONFINAMIENTO INTELIGENTE. PREOCUPACIOÓN AUMENTO CASOS POSITIVOS EN EL BIERZO

    -NUEVO OBISPO EN LA DIÓCESIS DE LEÓN, LUIS ÁNGEL DE LAS ERAS BERZAL

    -CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRITAS EN COPE ASTORGA Y COPE BIERZO-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -SORTEO DE LA LOTERIA DE NAVIDAD 22 DE DICIEMBRE EN LEÓN Y EN EL BIERZO

    -DENUNCIA PP DE LA FALTA DE INVERSIÓN FERROVIARIA DEL GOBIERNO EN LEÓN

    -ENFRENTAMIENTO DIALÉCTICO AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

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    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Directo Deportes COPE

    Deportes COPE

    Con José Luis Corrochano

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