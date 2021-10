Escucha Herrera y Mediodia en Cope León

COPE León y COPE estar informado muy buenos días estamos con vosotros en este lunes 25 de octubre cuando faltan 10 minutos para la 1 es Herrera en COPE el último tramo ya que se queda con todos vosotros lo más cercano las entrevistas la música la actualidad de León en este lunes como decimos 25 de octubre aunque las temperaturas han bajado un poco seguimos disfrutando del día agradable para comenzar la última semana del mes de octubre Rocío Fernández atiende el control técnicos habla Maribel Fernández y vamos a estar con vosotros en esta mañana en primer lugar como siempre repasamos lo más destacado de la actualidad del día estar informado vamos a contar que la Policía Local de León inicia una campaña de control de la prohibición de circular por las aceras patinetes y bicicletas se va a prolongar hasta el 7 de noviembre con controles por las mañanas y por las tardes por fin comienza esta campaña porque prácticamente todo el mundo lo dice vas por tranquilamente y te encuentras con el patinete y la bicicleta y vamos que no te pillan de casualidad o sea que una buena noticia es esta campaña de control porque no se puede ir por las aceras ni con patinete con bicicleta habrá sanciones para los que no cumplan y varios accidentes este fin de semana por ejemplo en La Vecilla 202 al chocar la moto en la que viajaban contra unas vacas otro motorista también resultó herido en un accidente en Santa María del Páramo y la Policía Local de León que lleva todo el fin de semana también tratando con jóvenes sobre todo unas que realizan botellones uno de más de 50 personas en el Parque de La Granja el viernes por la noche al día siguiente el sábado otros dos botellones identifico la policía a 9 menores también en el mismo parque en el Parque de La Granja y además también decir que un hombre fue trasladado al hospital con quemaduras en las piernas que dice que no sabe cómo se produjo un amigo que estaba con él dice que estaban los dos borrachos que se durmieron y que al despertar se encontró al amigo desnudo de cintura para abajo y con quemaduras en las piernas ocurrió en la calle Can Valero la Comunidad de Castilla y León ha recibido recibe esta semana más vacunas en concreto la provincia de León le van a corresponder 72542 is the fighter y todo porque a partir de mañana comienzan ya administrarse esa tercera dosis a los mayores de 70 años la Diputación de León va a destinar 1,4 millones al habilitación de espacios de uso cultural en los pueblos es decir casas Concejo teleclubs y otros espacios que tienen los pueblos bueno pues como decía el presidente de la Diputación de Eduardo Morán una manera de evitar las solo de que los vecinos de los pueblos se puedan reunir también en esos edificios públicos esta misma semana sale la convocatoria para que ayuntamientos y juntas vecinales de los pueblos puedan solicita las ayudas para arreglar esos espacios también por cierto que me ha dicho que espera que la licitación de las obras de Leitariegos el centro de esquí la estación de esquí pues que se inicie antes de que finalice este año 2021 y nos vamos también hasta la Virgen del Camino donde hoy están de fiesta la Academia básica del aire el aeródromo cumple 100 años en 2020 pero como con la pandemia no te pusieron celebrar los actos conmemorativos se están celebrando en esta jornada de lunes y para terminar pues decir también que el presidente de la Junta de León Alfonso Fernandez Mañueco anunciado hoy que el Gobierno de la Junta rebaja un 95% la tasa general de las licencias de caza y de pesca se aplicará ya en 22 Decathlon Decathlon que ya tiene fecha para su apertura en León en este nuevo parque en ese nuevo centro comercial en la granja será el día 5 de noviembre vamos a ver qué nos depara el tiempo la meteorología previsión buenas tardes a lo largo de las próximas horas tendremos hacia los cielos con los nubosos en la provincia de León y las temperaturas máximas sufren hoy un descenso ambiente más fresco con 18 grados en León y Ponferrada máximas de 17 en Astorga y Bembibre 16 grados y mañana los cielos ya estarán poco nubosos con nubes altas eso sí por la mañana tendremos nubes bajas matinales que pueden dar lugar a bromas y ni hablar las mínimas van a descender mañana seguiremos frío con 0 grados en Villablino 2 en Astorga y León 3 en Ponferrada 5 en Bembibre las temperaturas máximas puede que suben ligeramente o permanecen sin cambios 17 grados tendremos en León 10 Astorga 19 en Villablino 20 grados en Bembibre 21 en Ponferrada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología ricos de precosan calentar y comer encuentralos en tu carnicería virtual y en tiendas de alimentación especializadas ricos de precosan productos artesanos sin conservantes hechos en León queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos por eso en carnicería encontrarás cinta de lomo de cerdo a 2,95 euros el kilo y pechuga de pollo por 4 5 el kilo casa Divi allí nos espera Olga qué tal buenos días cómo va el lunes bueno estamos en ello estamos en ello mejor día de la semana bueno no no me tires de la lengua vamos a ver que tenemos de menú hoy en casa Divi crema de verduras y garbanzos también a la tía gambón bueno cuchara curioso hay una ensalada de sardinilla en aceite de oliva y la escabechados hicimos un arroz con pollo y bueno pero qué de cosas más ricas yo creo que con un primer plato de esos ya quedamos viene que nos ofreces de segundo solomillo con queso hay confit de pato al horno hay albóndigas caseras hay lomo fresco adobado a la plancha y hay lenguado también de postre y tarta de calabaza qué temporada hay Macedonia hay yogur y hay helado en casa Divi 1350 muy bien además ya sabemos que tienes una carta estupenda también y estáis al lado del Corte Inglés o sea que primero nos vamos de compras y después a comer nada solo hay que tirar de tarjeta y ya está en Restaurante Casa Divi nuevos menús cada día de lunes a viernes desde la 1 a 13 cenas desde las 9 17 el lunes a jueves gran variedad de post caseros de preguntar por nuestros menús de grupo para tus celebraciones casa Divi plato hidrato en calle Brianda de Olivera 20 carnicería surf en la glorieta de Carlos Pinilla 1 en la plaza del Espolón 2 en pendón de Baeza 29 Avenida de Roma 14 patrocina la agenda cultural lorpy os contamos que se siguen desarrollando las jornadas jacobeas y hoy lunes a las 8 Salón de Actos del Ayuntamiento entrada por la calle Alfonso quinto la catedrática de Historia Medieval de la Universidad voy a Cavero para impartir una conferencia que se llama asistencia jacobea dar ración al peregrino la entrada es gratuita y si es una vuelta Santa María del Páramo allí se están desarrollando las Jornadas de Exaltación de la tapa del ajo y podemos adelantar ya que el miércoles llega el espectáculo teatral de alma flamenca Juana abierta en el entorno de la Diputación Provincial hasta el 7 de noviembre más cosas se puede visitar ya una exposición sobre sticker art en el claustro abierto de los Padres Capuchinos en San Francisco lo más destacado hoy en nuestra agenda cultural con carnicerías lorpy carnicerías lorpy desde Riaño te traemos la mejor carne de ternera de nuestra ganadería y los fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica además tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leones y todo al mejor precio carnicerías lorpy en la glorieta de Carlos Pinilla 1 en la plaza del Espolón 2 en la Roma 14 y en pendón de Baeza 29 Lord volvemos a las 1:50 para hablar de los colegios concertados escuelas católicas de Castilla y León mediodía COPE León y estar informado hola Maribel Fernández mediodía COPE en León en este lunes 25 de octubre acabamos de recibir los datos sanitarios de la covid-19 en la provincia de León en las últimas 24 horas un positivo afortunadamente se está controlando la pandemia en la provincia pero no hay que bajar como decimos siempre no hay que tener hay que tener cuidado con todas las medidas sanitarias León va a recibir esta semana 72540 dosis vacunales de faiser para comenzar a partir de mañana la tercera dosis a los mayores de 70 años en un momento hablaremos también por otro lado de los colegios concertados de las escuelas católicas de Castilla y León te vas de vacaciones y no sabes dónde dejar tu perrete déjalo en las mejores manos Marina d'Or León adiestra tu perro disfrutará de guardería alojamiento y paseos caninos Marina d'Or expertos en etología y adiestramiento canino más información y reservas en León adiestralo.com o llama al 648 097 400 lugar ideal para tu mascota escuelas católicas de Castilla y León qué es la patronal mayoritaria de los colegios concertados ha hecho balance del inicio del curso escolar 2021/2022 tenemos con nosotros a Leandro Roldán secretario autonómico qué tal muy buenas tardes bueno pues ha empezado el curso escolar hace poco tiempo y así de repente que diríamos que ha sido Eli comienzo bueno malo o regular Amin extraordinario no marcado por la pandemia pero creo que con la fuerza y la seguridad que no está ya tener la experiencia del curso pasado y además un porcentaje muy grande de la comunidad se activa nada entonces bueno pues tenemos los protocolos asumidos interiorizados y comprobados con lo cual bueno pues nos da mucha tranquilidad y esperamos que los resultados tanto educativo gerencia sanitaria pues sigan igual de satisfactorio que lo ponemos o pasado liar y confianza que pasa con las mascarillas porque como se ha dicho ya que en algunos lugares no van a ser obligatorias en el patio no sé si voy fotos en vuestros colegios cómo cómo está el asunto bueno y constante con los expertos sanitarios lo de bueno pues sí que ha habido la semana pasada una adaptación del protocolo de protocolo educativo y también de protocolo de actividades complementarias y ahí lo que se ha marcado lo que sea rebajados un poco ese nivel de seguridad que teníamos en los patios rondalla los grupos burbuja podrán interactuar entre ellos en pero siempre teniendo en cuenta la distancia de mínima de seguridad y el uso de mascarillas aunque estemos en al aire libre nosotros lo que pensamos es que hay que ser cautos en León en el territorio estatal son buenas pero no deberemos no deberíamos tirar la toalla entonces bueno pues en cuanto al uso de mascarillas son muy cauto y hay que continuar usando mascarillas y asesorías así lo marcan nuestros colegios pues asumimos plenamente los protocolos por delante de este curso escolar bueno hay nueva ministra de de Educación con todos los problemas que trajo la anterior no no sé como veis el futuro más inmediato a nivel educativo digo de este nuevo curso con lo cual haga lo que está entrando en vigor pues para este curso son temas como la evaluación con la promoción del alumnado y seguramente también en el mes de marzo pues en el proceso de escolarización para el curso que viene bajo la nueva la nueva norma nosotros lo que estamos defendiendo a nivel estatal es que la libertad de las familias no puedes nada para el centro que quieren para para sus hijos y a nivel autonómico por ejemplo en esto que te comento del proceso de escolarización pues lo que esperamos es que este las con solita y además se convierta en hechos el apoyo inicial que tuvimos de la Junta en vísperas no desaprobación de la de la nueva ley en bueno pues una puesta de la Consejería en seguir considerando a las dos redes la pública y la concertada como totalmente complementarias y más calidad y bueno pues nos sentimos apoyados por allí también educativa en Castilla y León en este sentido pero bueno sí que es verdad que todavía quedan están en borrador los decretos de las etapas educativas y se aprueben en decreto nivel nacional por su economía se tendrán que ir desarrollando sus currículums por ejemplo pero bueno pues ahí es un trabajo y que nos queda por hacer en este tipo de sustantivo es un tema que se habla siempre en la calle en cualquier tertulia que sabes es triste no que según cambie la gestión política cambio también los temas educativos cuando deberían deberían importar no el color político para que la educación o las leyes educativas fueran adelante yo creo que lo que teníamos que desear escribiera un gobierno central que apostará firmemente por el contacto educativo por la por la habitación y que nos hubiéramos sus vaivenes que dices ni políticos no estamos acostumbrados en mi cabeza hay un cambio político los profesores son los centros tienen que volver a preparar nuevas leyes a mi ciclismo ha quedado en mi casa cuando ya se había estado haciendo predicciones no entonces bueno pues en ese sentido sí que es triste que no seamos capaces de lograr fsg-2 por la noche pacto social no por la por la educación que sería lo idóneo notar una estabilidad a las leyes educativas y bueno pues que nuestras generaciones venideras trabajarán con una única ley que después por supuesto puede puede ir variando según las necesidades no pero pero no estos cambios tan radicales que si eso sería lo sé hablé por cierto hablamos de colegios concertados de escuelas católicas de Castilla y León que cuántos centros agrupa y cuántos alumnos centros están adscritos escuelas católicas lo que supone pues casi 100000 alumnos es un 28 % de la educación en Castilla y León y centrándonos en León on entre la capital y la provincia son 29 los colegios que me dejan en escuelas católicas y un total de 14728 alumnos con una chica que sigue demostrando que las familias tanto a nivel autonómico como a nivel provincial pues apuestas no que organización contrastada y por la calidad de nuestros centros también se Leandro Roldán secretario autonómico de escuelas católicas de Castilla y León muchas gracias por atender la llamada de la Cadena COPE seguiremos en contacto un saludo hasta luego gracias comprar la loteria con el numero 45673 no se quede usted se siente peletería Conchita le dará suerte años seguro que toca así poco a poco hemos llegado al de nuestro tiempo mediodía COPE en León en este lunes 25 de octubre seguimos contando todo lo que te interesa en mediodía COPE con Pilar García Muñiz muy buenas