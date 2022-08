Drasanvi te da las claves para combatir y evitar la hinchazón de piernas cuando llega el calor

Piernas hinchadas, sensación de pesadez, aparición de varices… ¿Esta sensación se está convirtiendo en una pesadilla en tu día a día? El aumento de temperaturas o el sedentarismo son algunas de las principales causas de estos problemas, pero, ¿son las únicas?

Hablamos con Miguel Fernández, formador técnico de la empresa leonesa Drasanvi, para conocer qué tipo de ingredientes pueden ser beneficiosos para nuestro sistema circulatorio.

Cansancio extremo tras estar muchas horas sentados, hormigueo en piernas y tobillos al acostarnos, dolores al caminar… Miguel explica que son consecuencias de la retención de líquidos o de una mala circulación. Hay numerosos factores que pueden hacer que nuestro retorno sanguíneo vaya más lentamente por el cuerpo. Digamos que nuestro organismo nota un déficit de nutrientes, la sangre bombea más despacio y el transporte de oxígeno a nuestros músculos es más lento.No se trata de una enfermedad por sí misma, sino un indicador que nos puede estar alertando de otras cosas.El calor solo es una de las causas. La mala circulación puede deberse a una importante falta de movilidad, al hecho de estar muchas horas sentados o de pie, a la falta de hidratación, incluso elestrés o llevar ropa demasiado ajustada. Pero, sobre todo, debido al consumo de tabaco y alcohol, así como a una alimentación desequilibrada, rica en azucares y grasas saturadas.Además de piernas y pies hinchados, es habitual sentir calambres, frío en las extremidades, aparición de varices y arañas vasculares y un agotamiento muscular constante. Es probable que,muchas veces, notemos un cansancio casi inexplicable cuando caminamos muy poquito o hacemos una actividad que no merezca apenas esfuerzo. Drasanvi cuenta con un producto estrella y 100% natural que puede convertirse en nuestro aliado. Se trata de una línea llamada Venox, integrada por tres productos en diferentes formatos que combinan una fantástica lista de ingredientes destinados a combatir la retención de líquidos, a mejorar la circulación y a devolvernos ese bienestar que tanta falta nos hace.

Se trata de complementos alimenticios en formato cápsulas y viales para tomar directamente o mezclados con algún líquido. Contienen frutos rojos y plantas como el hammamelis, castaño de indias y el ruscus, que nos ayudarán a estimular y mejorar la circulación desde el interior. Es aconsejable tomarlo por la mañana o por la noche, antesde acostarnos, para reducir ese malestar y poder conciliar el sueño.El tercer formato es el roll on. A la fórmula se le añade aloe vera, menta y centella asiática para aplicarlo, directamente, en la zona que deseemos de manera puntual.Lo podemos llevar encima y aplicarlo cuando más lo necesitemos. Se absorbe rapidísimo, no mancha y ofrece un alivio y una sensación de bienestar y frescor instantáneo. Además, untruco muy sencillito para multiplicar esos beneficios es guardarlo en la nevera.Se puede combinar esta toma con otros hábitos que nos ayuden a reducir estos síntomas, como una dieta equilibrada. No son sustitutivos de ninguna comida principal por lo que siempre es recomendable:- Beber mucha agua. El pensamiento de no voy a beber líquidos porque voy a retenerlos es erróneo. Cuanto menos bebamos, más retenemos.- También, es imprescindible eliminar alimentos que impidan la depuración del cuerpo y eliminación de las toxinas, como la sal, los precocinados, embutidos, fritos, rebozados…- Mientras que los frutos rojos y el jengibre son ideales para mejorar la circulación.- Por último, además de animaros a caminar, al menos, media hora al día, es un buen hábito darnos pequeños masajes en las piernas o pies con agua fría cuando lleguemos a casa yponer las piernas cuando estemos en el sofá o en la cama.

Piernas más ligeras con Venox de Drasanvi, suplemento y roll on para cuidar nuestra circulación por dentro y por fuera.