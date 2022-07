Conocemos "La Almohada del corazón-León, proyecto Micky" de ayuda a las mujeres operadas de cáncer de mama

En Cope conocemos la Asociación Almohada del Corazón-León, proyecto Micky, que ayuda a las mujeres operadas de cáncer de mama. Para ello contactamos con Adela Martín,su presidenta, que comienza haciendo un repaso a la historia de este proyecto que tiene una larga trayectoria internacional y llegó a España a través de Mallorca, de la mano de María José Loly de Cooman, 'Micky'.

Almohada del Corazón es un proyecto vivo, que va creciendo y que colabora con el Hospital de León, el Hospital del Bierzo, ALMOM y ALCLES. Es una asociación sin ánimo de lucro gestionada por voluntarios. Sus objetivos pasan por dar soporte físico y emocional a todas las personas afectadas de Cáncer de Mama proporcionando Almohadas del Corazón de forma totalmente gratuita a todas las personas masectomizadas, colaborando con la investigacion contra el Cáncer de Mama.

Las Almohadas están hechas, una a una, por las voluntarias. Es un trabajo totalmente artesanal que abarca desde el corte de las telas, a coserlas, rellenarlas y por último la comprobación de calidad y estandares.

El proceso empieza seleccionando las telas: tipo patchwork, 100% algodón. Una vez comprobado que el tipo de tela es el adecuado, se cortan siguiendo un patrón especial, que se adapta perfectamente a la anatomía del cuerpo, y que le dan esa forma característica de corazón. Los patrones no se distribuyen libremente para protejer del fraude, y así evitar que personas con malas ideas puedan hacer negocio con esta preciosa iniciativa. Una vez la tela esta cortada, llega el momento de coser a maquina, vigilando que las costuras queden en el sitio adecuado para no provocar rozaduras y dejando una pequeña ranura abierta para poder hacer el relleno. El relleno no se hace de cualquier material, tiene que ser guata hipoalérgenica. Y se rellena poco a poco hasta llegar al peso indicado. Por último se empaquetan junto con una breve explicación del proyecto y un detalle de los voluntarios/colaboradores: un marcapáginas, un escrito, ilustraciones, etc. Y quedan listos para emprender el viaje, y entregarlos a los centros hospitalarios y asociaciones que posteriormente los distribuiran.

Puedes colaborar a través de TEAMING, una plataforma de crowdfunding para causas sociales que permite a los colaboradores, unirse a un grupo y hacer donaciones de 1 € al mes. Cada usuario es libre de unirse o salir de un grupo de teaming en el momento que desee, sin más compromiso. También puedes participar donando material para confeccionar cada almohada.