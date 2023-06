Conoce la línea de champús de Drasanvi a base de Biotina y Aloe Vera

¿Qué es la biotina y cómo puede ayudar a la salud de nuestro cabello? Esta semana vamos a dedicar el espacio de Yo me cuido con Drasanvi al cabello. ¿Cómo podemos evitar su caída? ¿Qué debemos hacer para fortalecerlo y conseguir más densidad? ¿Elegimos los productos adecuados para nuestro tipo de cabello?

Cristina Rubio, responsable del Departamento Técnico y de Calidad de Drasanvi, señala que es muy importante saber que el aspecto del cabello puede ser un indicador general de la salud de nuestro organismo. De hecho, uno de los principales síntomas de algún déficit nutricional puede ser la caída del cabello, la pérdida de brillo o la falta de crecimiento.

Entre los principales factores que provocan la caída, destacan el exceso o déficit de vitaminas en nuestra alimentación, el estrés físico o emocional, la toma de medicamentos, una pérdida de peso importante, las hormonas, los cambios estacionales y, por supuesto, la genética.

Es verdad que cada vez somos más conscientes de los beneficios que nos aportan los productos naturales. Leemos las etiquetas antes de elegir e intentamos evitar siliconas, sulfatos y sustancias tóxicas que acaban dañando en exceso nuestro pelo. Pero, además de apostar por una cosmética y productos de higiene naturales, lo primero que debemos hacer es saber reconocer qué tipo de pelo tenemos para tratarlo como se merece y atender sus necesidades.

Cristina apunta que vamos a fijarnos siempre en la mitad del pelo hacia arriba. Si nos lo lavamos y a las pocas horas presenta un aspecto descuidado y hasta parece que sucio, tenemos un cabello graso. En este caso, es recomendable lavarlo con mayor frecuencia y usar ingredientes seborreguladores para controlar la producción de grasa.

Por su parte, un cabello seco nos costará desenredarlo y apenas mostrará brillo, por lo que hay que darle ingredientes nutritivos que repongan la capa de lípidos del cabello. Y, el teñido o sensible deber ser lavado con un champú que no tenga sulfatos para que no arrastre el color ni nos pique la cabeza.

Drasanvi, entendiendo la necesidad de cada tipo de pelo, ha desarrollado una nueva línea de champús a base de biotina y aloe vera, combinados con otros ingredientes de gran calidad y eficacia que están destinados a tratar cualquier tipo de variedad de cabello.

Por ejemplo: El champú de biotina y aloe verapara cabellos secos y apagados, también, lleva Vitamina B 5 y algas marinas, ingredientes que hidratan, reparan y devuelven el brillo.

La línea de champús de Drasanvi está compuesta por un total de cuatro variedades: cabello normal, seco, teñido o sensible y graso. Comparten els ingredientes porque la biotina es una vitamina fundamental que nuestro cuerpo necesita para mantener la salud del cabello, uñas y piel, pero no siempre absorbemos la cantidad adecuada a través de los alimentos y debemos completar nuestra dieta con algún suplemento para el cuidado interno y a través de la cosmética para el cuidado externo. Y, en cuanto al aloe vera, no puede faltar porque es una planta beneficiosa para cualquier cabello: regenera, limpia y oxigena nuestro pelo.

Lo ideal es combinar los tratamientos desde el interior y, por supuesto, en el exterior. Además, hay muchas opciones. Podemos optar por suplementos a base de biotina, únicamente, o aquellos que se combinen con otros ingredientes como colágeno, queratina o vitaminas para conseguir una mayor eficacia, dependiendo de nuestro caso.

Este champú lo tenemos en diversos formatos. Además del formato en litro Drasanvi ha lanzado un envase más pequeño de 100 ml para poder probarlo y comprobar que nuestra elección ha sido la correcta o para llevárnoslo de viaje sin renunciar a cuidar nuestra salud capilar.

Los productos de Drasanvi están disponibles en farmacias, parafarmacias, herboristerías y en El Espacio Drasanvi de El Corte Inglés.

