El Centro Mola organiza la segunda Gala del Comercio de Ponferrada

La II Gala del Comercio será el próximo sábado 4 de octubre en La Térmica Cultural de Ponferrada. El evento contará con dos figuras destacadas: el cantante Carlos Baute, que pondrá el toque musical a la velada, y la presentadora Luján Argüelles, que será la encargada de conducir la gala.

La iniciativa está promovida por la Asociación El Centro Mola, que vuelve a apostar por este encuentro como una forma de reconocer el esfuerzo del comercio local y dinamizar el sector.

La gala contará con una entrega de premios, una cena, una subasta benéfica y un baile final.

Una noche de celebración y visibilidad para el comercio ponferradino, que promete reunir a empresarios, autoridades y representantes de la sociedad berciana en un ambiente festivo y solidario.