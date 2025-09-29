El Centro Mola organiza la segunda Gala del Comercio de Ponferrada
Presentado por Luján Argüelles, contará con la actuación de Carlos Baute
Esther Peñalba Aller
León - Publicado el
1 min lectura
La II Gala del Comercio será el próximo sábado 4 de octubre en La Térmica Cultural de Ponferrada. El evento contará con dos figuras destacadas: el cantante Carlos Baute, que pondrá el toque musical a la velada, y la presentadora Luján Argüelles, que será la encargada de conducir la gala.
La iniciativa está promovida por la Asociación El Centro Mola, que vuelve a apostar por este encuentro como una forma de reconocer el esfuerzo del comercio local y dinamizar el sector.
La gala contará con una entrega de premios, una cena, una subasta benéfica y un baile final.
Una noche de celebración y visibilidad para el comercio ponferradino, que promete reunir a empresarios, autoridades y representantes de la sociedad berciana en un ambiente festivo y solidario.
