El Centro Mola organiza la segunda Gala del Comercio de Ponferrada

Presentado por Luján Argüelles, contará con la actuación de Carlos Baute

Iván Rodríguez, presidente El Centro Mola de Ponferrada

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

La II Gala del Comercio será el próximo sábado 4 de octubre en La Térmica Cultural de Ponferrada. El evento contará con dos figuras destacadas: el cantante Carlos Baute, que pondrá el toque musical a la velada, y la presentadora Luján Argüelles, que será la encargada de conducir la gala. 

La iniciativa está promovida por la Asociación El Centro Mola, que vuelve a apostar por este encuentro como una forma de reconocer el esfuerzo del comercio local y dinamizar el sector

La gala contará con una entrega de premios, una cena, una subasta benéfica y un baile final. 

Una noche de celebración y visibilidad para el comercio ponferradino, que promete reunir a empresarios, autoridades y representantes de la sociedad berciana en un ambiente festivo y solidario. 

