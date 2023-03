Ruth Morales reprocha a Olegario Ramón que esté convirtiendo Ponferrada “en un auténtico vertedero”

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, ha reprochado al alcalde, el socialista Olegario Ramón, que esté permitiendo que la ciudad se convierta en “un auténtico vertedero” por su “nefasta gestión”.

“Como no llegaba con tener todas las calles levantadas, por las obras, ahora nos encontramos con una huelga, cuyas secuelas ya se empiezan a notar, y con un alcalde que, una vez más, no se preocupa de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, al no desempeñar el papel que le corresponde”.

La edil liberal cree que la huelga de basura pone de manifiesto, una vez más, que al señor Olegario el cargo “le queda grande” porque, durante cuatro años, ha basado su gestión municipal en “la improvisación”, y cuando surgen dificultades no sabe cómo afrontarlas. “Debería dejar a un lado los mensajes en las redes sociales y en las televisiones nacionales y ponerse a trabajar para solucionar un problema que nos afecta a todos”.

Además, Morales ha recordado que el alcalde ha permitido que se hayan perdido cuatro años vitales para Ponferrada, que “lamentablemente no se van a poder recuperar, con el único fin de agarrarse al sillón municipal”, al tiempo que le recuerda que “los ciudadanos ya están cansados de las lamentaciones y quieren soluciones”.

“Los ponferradinos observamos con estupor como el alcalde de Ponferrada sólo se preocupa de lavar su imagen, con mensajes populistas, mientras degrada la imagen del municipio, asfixia los bolsillos de los ciudadanos, con tasas e impuestos, que no repercuten en la mejora de los servicios básicos, e insulta a los vecinos con la campaña de la mofeta”.

La portavoz de Cs también ha recriminado al regidor municipal que haya permitido que se deterioren los servicios públicos, que no haya realizado inversiones en infraestructuras vitales para la ciudad, hasta este último año, y que no solo no ponga en marcha políticas activas de empleo, para atraer y fijar población, sino que, con “su pésimo liderazgo” esté acabando con la poca actividad económica que logra sobrevivir en Ponferrada.

“Un alcalde tiene que estar para solucionar los problemas de la ciudad, (servicios básicos, empleo…) y el señor Olegario no solo no los soluciona, sino que los agrava. No atrae empleo y está destruyendo el poco que hay. Y ahora tampoco es capaz de mediar para solucionar los problemas en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. La gestión del municipio se le está yendo de las manos”.